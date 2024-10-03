03 Ekim 2024 Perşembe

Sevgili okurlar, hayatımda ilk kez, yazı yazmadan iki hafta tatil yaptım. Çok iyi geldi! Sakın yukarıdaki başlığa bakıp, fazla da umutlanmayın. Çünkü bir sonraki yazımın başlığı “Bu gidişle Bodrum biter” olacak. Ancak, hazır enerji depolamışken önce güzellikleri paylaşmak istedim. Cumhuriyet gazetesi yazarı olarak yeni belediye başkanı Tamer Mandalinci’yle röportaj talebime bir türlü yanıt alamadığımdan her iki yazıda da sadece gözlemlerime dayanacağım.

Bugün “Bodrum bitmez” diyorsam, bu, orada canla başla çalışan bir avuç insan ve nicedir yerleşmiş kimi kurumlar sayesindedir. Kent konseyi, Heredot Kültür Merkezi, Yelken Kulübü, Dibeklihan, kadın kuruluşları, çeşitli sanat galerileri gibi kurumlar ve The Bodrum Cup onursal başkanı, kentin markalaşmasını sağlayan Erman Aras; Deniz Müzesi müdürü, yaratıcı projeler ve yayınlar gerçekleştiren Selen Cambazoğlu ve her yanlışa haksızlığa tepki verme gücüne sahip, gönlümün toplumsal ilişkiler müdürü Ayşe Temiz ilk aklıma gelen isimler.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Türkiye’de ilk kez çevre temalı bir Sualtı Parkı kurulmakta Bodrum’da. Heyecan verici. Daha önce çeşitli sualtı parkları kuruldu, kaldırıldı, geçici sergiler yapıldı ama çevre dertleri yoktu.

Dikkatli okurlar anımsar: 2 yıl önce, Karaada-Kaçakçı Koyu’nda, “Sular Yükseliyor” temalı geçici sualtı sergisisini sizlerle paylaşmıştım. Şimdi kalıcı ve uzun soluklu bir proje gerçekleşiyor. Adını Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir’den alıyor. Mavi Sürgün Sanat Projesi. Uluslararası nitelikli. Blue Exile Art Project (BEAP)... Projenin bilim danışmanı Dr. Mert Gökalp. Ben bilgileri Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu’ndan aldım.

Amaç: halk dilinde “erişte” ya da “deniz çayırı” denen Posidonia çayırlarını korumak! Çünkü onlar oksijen depomuz. Onlar denizlerin akciğerleri. Soluduğumuz havayı onlara borçluyuz. “Gelsin beach club’lar, özel plajlar, kaldırın atın onları” derseniz, denizdeki ve karadaki yaşamı da yok ediyorsunuz! Ayrıca turizmi çeşitlendirme, tüplü dalış sektörüne katkı sağlama ve sualtı güzelliklerimizi tanıtma da hedefleniyor.

Posidonia çayırlarının en çok zarar gördüğü koylardan biri Adaboğazı ile Akvaryum Koyu ve çevresi. Çünkü günübirlik gezi tekneleri ve özel tekneler en yoğun orayı kullanıyor. Yaz başında ilk heykeller oraya yerleştirilmiş. Gittim gördüm . (Dalmak şart değil, şnorkelle de görülüyor) harika bir etki...

TEMAMIZ: TİRHANDİLLER

Şu anda Mavi Sürgün projesinin ikinci etabı gerçekleşiyor: Bu kez tema “Tirhandiller ve Batıklar”. Sanatçılar Bülent Çınar, Ege Kolcu, Genco Gülan, İrfan Aydın’ın heykelleri Bitez yakınında Görecek Adası’nın önüne 15 Ekim’de yerleştirilecek.

Bodrum Belediyesi Çırkan Pazar Yeri’nde çalışmakta olan sanatçıları ziyaret ediyorum. Üçü Muğla mermeritle çalışıyor: Hoca Bülent Çınar, koca mermerden yan dönmüş, susuzluktan çatlamış bir tekne ve tekneye düşmüş dev bir su damlasını oymakta... Çalışmalarını yakından izlediğim Genco Gülan, devasa bir Kuros heykeli yontmakta. Yunan dilinde genç delikanlı heykeli, çıplak ve meğer bizim buralarda da varmış... Bana söz verdi bir de kadın heykeli yapacak! Ege Kolcu işitme engelli olağanüstü bir sanatçı! Beni kendisine hayran etti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü’nü bitirdikten sonra İtalya’da Carrara Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamış. Onun eseri, sağır dilsiz dilinde el işaretiyle “tekne” demenin dev ölçekte büyütülmesinden oluşuyor. Yani kendi dilinde bir heykel. Çok çarpıcı.

Bu heykeller deniz ekosistemine zararı olmayan malzemeden ve deniz canlılarının tutunmalarına elverişli şekilde yapılıyor. Yani yeni yaşamların başlamasına, biyolojik çeşitliliğin çoğalmasına katkı sağlıyor. Böyle olunca da Bodrum elbet bitmez!

Bodrum Belediyesi, Deniz Müzesi ve Rotary 2440. Bölge’ye bağlı Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü proje ortaklığında hayata geçirilen BEAP Bodrum Sualtı Parkı projesinin birçok sponsoru var. Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi destekliyor. Bu 2. etaba Fransa Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde, METIS Fonu ve Akdeniz’de sürdürülebilir kalkınma açısından Bodrum-Korsika arasındaki işbirliği çalışmalarına, Project Posidonia işbirliğinde katkı veriliyor.

Projenin tüm aşamaları Mert Gökalp tarafından çekilen belgeselle dünyaya yayılacak çeşitli platformlarda gösterilecek.