677 sayılı yasayı çiğneyen herkes suç işliyor!

29 Kasım 2024 Cuma

Önce AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Din Şûrası’nda konuştu; “Filmlerin dizilerin televizyon programlarının aile ile birlikte dini değerlerimizi, dindarları da hedef aldığını müşahade ediyoruz. Sarıklı, sakallı, başörtülü, çarşaflı, cüppeli vatandaşlarımıza ahlaksızca saldırılmakta, itibar suikastları düzenlenmektedir” diyerek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nu (RTÜK) “hızla tedbir” almaya çağırdı.

Direktifi alan RTÜK de Arka Sokaklar dizisine “milli manevi değerlere aykırı olduğu” gerekçesiyle ceza kesti. Oysa dizide hedef alınan dindarlar ya da dini değerler değildi, söz edilen bölümde tarikatta küçük yaşta evlilik ve cinayet konusu işlenmişti. Defalarca tecavüz olaylarıyla gündeme gelen, çocuk yaşta evliliklerin hayatları kararttığı tarikatlarla ilgili bu iğrenç gerçeği eleştirmenin neresi milli ve manevi değerlerimize aykırı?!

Bir yandan da Erdoğan konuşurken, Üsküdar’da Aczmendiler cüppe ve değnekleriyle sokağa çıkarak 100. yılına giren Kıyafet Devrimi’ni ve Harf Devrimi’ni hedef aldı. Aczmendi tarikatının şeyhi Müslüm Gündüz, “Cumhuriyetin camileri yasakladığını” iddia ederek “Bu devrim kanunları milletin fıtratına ters” dedi.

30 Kasım 1925’te TBMM’de kabul edilip 13 Eylül 1925’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı yasaya göre yukarıdaki paragraflarda anlatılan olaylar suçtur! Açıkça suç işleyenleri koruma, suça teşvik ve yasayı çiğneyerek anayasaya aykırı davranma söz konusudur.

GERİCİLİĞE VE ÇÖKÜŞE YOL AÇAN TARİKATLAR

Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 174. maddesiyle koruma altına alınan 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun, büyük bir devrim kanunudur.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği dönemin gerçeklerine bakarsak İslam dünyasında dini ibadetlerle ilgili kuralları ve toplumsal yaşantıya ilişkin düzenlemeleri farklı yorumlayan “tarikat” adı verilen yapılar ortaya çıkmıştı. Zamanla bunlar halk arasında da ayrışmalara ve çatışmalara yol açtı.

Müritleri aracılığıyla iktidar üzerinde baskı kurmaya başladılar. Osmanlı’nın duraklama döneminden itibaren çöküşün önde gelen nedenlerinden biri, gerici tarikatlar ve cemaatlerdi. Laik Cumhuriyet Devrimi’nin toplumu kangren gibi çevreleyip yurttaşları sömüren bu yapılanmalarla yol alması olanaklı olmadığından tarikatlar ve cemaatler 677 sayılı kanunla kapatıldı.

DEVRİME İHANET EDİLDİ!

Ama gel gör ki bu yapıları oy deposu olarak gören siyasetçiler, Atatürk’ün vefatından sonra devrime ihanet etti; tarikatlar ve cemaatlerin varlığına ses çıkarmadıkları gibi, seçim öncesinde onları ziyaret ederek destek istediler, iktidara gelenler devlet kadrolarına laiklik karşıtı cemaatçileri doldurduğu gibi, kamu ihalelerini bunların kurduğu şirketlere verdiler.

Giderek holdingleşen tarikatlar, AKP döneminde devasa boyutlara ulaştı, kendi medya kuruluşlarını kurdular, açtıkları yurtlar, kurslar, okullar, vakıf ve dernekler ile eğitim alanını yağmaladılar, bakanlıklarda güç savaşına girişip yargıda etkili oldular.

O kadar ki artık terör örgütü IŞİD’in “Türkiye emiri” olduğu iddiasıyla yargılanıp “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ama 2023’te tahliye edilen Ebu Hanzala takma adlı Halis Bayancuk, Akit TV’de “Demokrasi, iradeyi millet egemenliğine veriyor. Egemenlik Allah’ın, ben oy kullanmam” diyerek kulluğu savunup anayasal düzene karşı gelse de cumhuriyet savcıları bu İslami köktendinci hakkında hiçbir işlem yapmıyor.

99 yıl önce tarikatları ve cemaatleri kapatan laik Cumhuriyet Devrimi’ne karşı ülke çapında topyekûn bir saldırı son hızla devam ediyor. Bununla asla müzakere etmeyeceğiz, savunma hattının en önünde yer alarak devrimi savunacağız ve gericiliği püskürteceğiz. Çünkü biz ümmet toplumunun kulları değil, egemenliği kayıtsız şartsız millete veren laik Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşlarıyız!