26 Mayıs 2020 Salı

En dayanamadığım davranışlardan biri “mış gibi yapmak.”

İçtenlikten yoksun bir zaman kaybı...

Ama gel gör ki birçok kişi, aslında hiçbir şey yapmadığı halde yapmış gibi yapıyor.

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Meral Akşener, son günlerde öyle bir konuşuyor ki, sanki Erdoğan iyi, “kene” dediği çevresindekiler kötü. Türkiye’yi tanımayanlar neredeyse üzülecek RTE için... “Saray’a girince halkla ilişkisi koptu” diyor. Sanki Erdoğan, 2015 öncesinde müthiş halkçı biriymiş gibi konuşuyor!

4 yıl önce “ ‘Sivas Katliamı’ demekten imtina ediyorum” diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şimdi “Sandık başlarında insanlarımızı katlettiler” diyor. Demokratmış gibi yapıyor!

Davutoğlu ve Babacan da, bugünlerde demokrasi kahramanıymış gibi pazarlanıyor. Halk TV, programlarına RTÜK’ün verdiği cezalara karşı “Halk Susmaz” başlığıyla yayımladığı destek videolarında, bu ikiliye de yer veriyor.

Onlar da sanki iktidar yıllarca medyanın canına okurken kendileri AKP’de ve hükümette yer almamış gibi, artık “basın özgürlüğüne dokunulamaz” mesajı veriyor!

Kılıçdaroğlu, “liberaller” ile buluşmasından sonra İslamcılarla söyleşiyor. Sanki Ergenekon ve Balyoz kumpasçılarının sözcüleri bu kesimler değilmiş gibi... Sanki AKP ile el ele verip laik Cumhuriyetin altını oyanlar onlar değilmiş gibi!

Holding medyasında işi biten “liberaller’ yeniden sahneye çıkıyor. Yıllarca siyasal İslamcıları öven onlar değilmiş gibi, AKP’nin şakşakçılığını yapmamışlar gibi, şimdi muhalif medyada köşe kapıp program yapıyorlar.

Onlar da, aynı Erdoğan ve AKP’liler gibi geçmişte “kandırılmış” gibi yapıyor!

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Birileri bu ülkede hâlâ dürüst seçim yapılabilirmiş gibi demokrasiden söz ediyor. Sanki sandıkta kazanılan seçimler, daha önce iktidar baskısı ile iptal edilmemiş gibi... Sanki seçimin sonucunu etkileyen kararlar oy sayımı sırasında son anda yasaya aykırı şekilde alınmamış gibi!

Doğadaki yıkım ve hayvan sömürüsü yüzünden ortaya çıkan virüsü yenmek için yine hayvan katledilmeye devam ediyor. COVID-19 sonrası yaşama dair öngörülerde insan keyfi için hayvan öldürmenin sona ermesi gerektiği söylenmiyor. Çoğunluk doğa ve hayvanlara yönelik yıkımı durdurmayı hiç düşünmüyor. İnsanlar koronavirüs karşısında akıllanmış gibi rol yapıyor...

Birileri Türkiye’de sürekli kötü gidişten yakınıyor. Diyorsunuz ki el ele verip mücadele edelim, ancak örgütlü olursak etkimiz olur. “Tamam!” diyorlar, hemen ardından bir de bakıyorsunuz pek kimse kalmamış. Çünkü aslında sadece istekliymiş gibi görünüyorlar...

Dürüstmüş gibi yapıyorlar.

Adaleti herkes için istiyormuş gibi davranıyorlar.

Tutarlıymış gibi konuşuyorlar.

Gerçekte birileri demokrasicilik oynuyor, diğerleri de muhalefetmiş gibi yapıyor.

-Mış gibi yapanlar çoğaldıkça hiçbir şey değişmiyor!