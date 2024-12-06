06 Aralık 2024 Cuma

Geçen aralık ayının sonunda İYİ Parti’de CHP ile seçim işbirliği konuşulurken en sert karşı çıkışı yapan milletvekiliydi. “Kazanacak aday” tartışmasını körükleyip Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarken belediye başkanı oldukları halde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ın aday olması için bastırdı.

Yerel seçimlerde İzmir’de CHP ile ittifak yapılırsa partisinden istifa etmekle tehdit etti. “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan personelinin yarısının bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim” dedi.

Meral Akşener’in altılı masaya çektiği operasyonun, dolayısıyla AKP’nin seçimi kazanmasının ve Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin önünü açan aktörlerden biriydi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylık sürecinde “İzmir’in 3Ç (çöp, çukur, çamur) problemini de kentsel dönüşüm problemini de hep beraber çözeceğiz” diyerek Erdoğan’ın sözleriyle propaganda yaptı.

Bunları yapan ve daha önce iki kere İYİ Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, sonunda CHP’ye geçti! Özlale’ye CHP grup toplantısında rozet takan Özgür Özel, bunlardan hiç söz etmedi, kendisini öve öve bitiremedi.

Doğal olarak o anda aklıma Devlet Bahçeli’nin TBMM’deki yeni yasama yılı resepsiyonunda Özel’e söyledikleri geldi. CHP’ye ağza alınmayacak hakaretler eden, teröristlikle suçlayan Bahçeli, “Birbirimizi kırmıyoruz inşallah, bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor” deyince Özel de “Celal (Adan) Bey gibi dostlarımız duygularımızı biliyor. Herkes doğru bildiğini söylüyor, önemli olan saygıda, sevgide eksiklik göstermemek. Hürmet ederim” yanıtını vermişti.

“Dostumuz” dediği kişi ise 22 Temmuz 1980’de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan DİSK’in Kurucu Başkanı Kemal Türkler’in katledilmesiyle ilgili davada yargılanan isimlerden biriydi.

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Şimdi de Demokrat Parti’den istifa eden Cemal Enginyurt’un CHP’ye katılabileceği konuşuluyor! Ortada dolaşan bir video var. 24 Haziran 2018’deki cumhurbaşkanı seçiminden önce Enginyurt’un katıldığı bir TV programında attığı şu tiradın videosu.

“Erdoğan’la bir olmayacaktık da ‘Sabah okunan ezan sesinden tiksiniyorum’ diyen CHP’li Sera ile mi bir olacaktık? Erdoğan’la bir olmayacaktık da ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez sözünden nefret ediyorum’ diyen CHP ile mi ittifak yapacaktık? Erdoğan ile bir olmayacaktık da Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteyenlerle mi bir olacaktık? Erdoğan’la bir olmayıp da PKK cenazelerine katılıp ağlayanlarla mı bir olacaktık? Erdoğan’la bir olmayıp da elinde ülkücü kanı olanlarla mı bir olacaktık? Bunlarla bir olmaktansa Erdoğan’la bir olmak şereftir, onurdur bizim için. Hiç olmazsa Erdoğan’ın, AK Partililerin elinde ülkücü kanı yok. Bugün o CHP ile ittifak yapanlar, komünist Alper Taş’ı, komünist Muharrem İnce’yi, komünist Özgür Özel’i, komünist Veli Ağbaba’yı, FETÖ’cü Öztürk Yılmaz’ı, nasıl bir araya geldiklerini izah etsinler. Düne kadar gerici, yobaz, başörtülülere karafatma, böcek diyenlerle Saadet Partililer nasıl bir araya geldiler, onu izah etsinler. Bizim AK Parti tabanıyla problemimiz yok ki! Allah, vatan, bayrak, devlet, millet, cami, ezan, her şeyimiz aynı. Ama bizim CHP’nin tavanı ile problemimiz var. CHP’nin tavanı komünist, PKK’li!”

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Şimdi bunları da siyaseten söylediklerini iddia ederler, hakarete uğrayanlar da sevgide eksiklik göstermeyip hürmet eder; olur biter!

Nitekim Enginyurt, 31 Mart yerel seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu’na çağrı yapıp kendisini Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday göstermelerini istedi. Avaz avaz bağırarak konuştuğu için izlenme oranlarını yükselttiği düşünülen ve bu nedenle de muhalif TV’lerin favori konuklarından olan Enginyurt, geçenlerde Sera Kadıgil ile de Polonez işçilerine destek eyleminde bir aradaydı.

Daha fazla söze gerek yok; tüm düzen siyaseti tek Ç ile ifade edilebilir: ÇUKUR! Ülkenin dibinde kıvrandığı ÇUKUR!