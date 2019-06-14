Doğa için de Cumhuriyet var

Gözle görülmüyor, bu nedenle “mikroskopik canlı” diyorlar.

Dünyanın dengesi hayatın en küçük varlığı üzerine kurulmuş.

Planktonlar...

Dünya üzerindeki tüm oksijenin yüzde 50’sini sağlıyorlar. Bir başka türü ise sülfür gazına neden oluyor. Bu görünmez canlı küresel ısınmaya karşı atmosfere dağıttığı gazlarla perdeleme yapıyor ve dünyanın aşırı ısınması ile mücadele ediyor.

Detayı bu köşeye sığmaz. İmkan olsa da NTV de program yapan Güven İslamoğlu’nun hazırladığı sunumu izleyebilseniz.

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlik ve ödül töreninde buluştuk gazeteci dostlarla... Güven, şahane bir sunumla dünyanın nasıl bir felakete sürüklendiğini anlattı.

Yerküreyi düşündüm... Planktonlar denizde nasıl mikroskobik bir yaşam sürüyorsa dünyamız da uzayın sonsuzluğunda bir planktondan farklı değil aslında. Ve bizler, eşsiz yaşamın tüm nimetlerini olağanüstü bir denge ile insanoğluna sunan mavi kürenin sonunu getiriyoruz.



Çevre ile ilgili sorunları dünyanın en güzel coğrafyasında, Muğla’da konuşmanın da farklı bir anlamı var...

Çünkü Muğla’nın en çok, korunmaya ihtiyacı var...

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Dairesi Başkanı Aylin Giray denizleri, kıyıları, ormanları korumak için nasıl mücadele ettiklerini anlattı. Yalnızca Gökova Körfezi’nde 6 adet atık toplama teknesi hizmet veriyor. Mavi Yolculuklara yelken açanların yanına gidiliyor ve atıkları deniz üzerindeyken alınıyor.



Mavi Yolculuk... Gökova Körfezi’nin sunduğu eşsiz turizm seçeneği...

Bu haftaki sayımızda yer verdik; körfezin en önemli koylarından Adalıyalı’da 1000 yataklı bir otel yapılmak isteniyor. Üstelik şirket Turizm Bakanına ait... Çevreciler ve denizciler 14 yıldır bu plana direniyor...

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Osman Gürün, Gökova ve Muğla’nın tamamı için; “ işlenmemiş ham elmas” diyor konuşmasında... Muğla’yı nasıl koruduklarını anlatırken, Büyükşehir yetkilerinin dışına çıkarılan alanlarda, Ankara’dan planlanan betonlaşma ve çevre katliamlarına dikkat çekiyor...

“Yeni Saraylar” yaptırmayacağız diyor Osman Gürün... Gökova Körfezi’nde planlanan çok sayıdaki marina projesinden söz ediyor.

Hepimiz endişe içinde dinledik konuşmaları... Sözcü Gazetesi’nden Rahmi Turan, duayen gazeteci Can Pulak, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, Oda Tv yazarı Muzaffer Ayhan Kara ve muhabir Şenol Çarık, Halk TV programcısı Fatih Ertürk...

Daha sonra Gökova’yı dolaştık tekne ile... Cennette bir kaç saat geçirdik.

Körfezin sedir, çam, ardıç ağaçları, kuşları, balıkları gözümüzün içine baktı..

“Dilimiz yok konuşalım, imkanımız yok taşınalım” der gibiydiler...

“Binyıllardır yaşadığımız cenneti yazın” dediler, yazıyoruz...

Çünkü Cumhuriyet; Türkiye’nin kimsesizleri için var...

Kurdun, arının, çiçeğin... sırtına dozer dayanmış dağların, kurumaya yüz tutmuş ovaların korunması için var...

Cumhuriyetin korunmaya muhtaç bütün değerleri için Cumhuriyet var...