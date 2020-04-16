Ekmek parası

16 Nisan 2020 Perşembe

1-2 şey yazmak farz oldu.

***

Biz Atatürk Cumhuriyet filan deme

den büyüyen nesiliz.

Gerek yoktu.

Zaten ayıptı.

Şimdi diyoruz.

Gerek var.

***

Rıdvan Dilmen "Statlara futbola siyaset girmesin TFF izin vermesin" dedi.

Türkçesi;

İktidar girsin muhalefet girmesin.

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Federasyon başkanı Limak.

Baş yorumcu Rıdvan Dilmen.

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Ligin yayıncısı sarayın Katarlı kankası..

Kupa’nınki bakanın akrabası..

Sponsoru iktidarın bankası..

Yorumlayan, kupa sponsorundan alınan krediyle satın alınan eski TFF başkanı’nın medyası..

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Havuz TRT Digi’katar tayfası..

Dilmen ve şürekası..

Filan falan..

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Siyaset girsin/girmesin derken.

Akp maaile girmiş.

***

Saray bugün, "Doğalgazı TFF toplasın, futbola Ensar baksın" dese yarın doğalgazı TFF toplar futbola Ensar bakar.

Dilmen çıkıp "Süper bir karar Ensar bu işin de altından kalkar" der.

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Yıldırım Demirören Bilim Kurulu üyesi olsa, futbola Diyanet, Diyanete TFF baksa ne değişir?

Hiç.

***

Rıdvan bunları bilmez mi?

Bilir.

***

2 yıl önce TBMM’ye gelen bir vatandaş tişörtünde ‘yazı’ var diye içeri alınmadı.

Tişörette Ata’nın fotoğrafı vardı ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ yazıyordu.

Adamın tişörtünü çıkardılar çıplak vücuda mont giydirdiler.

Meclise yarı çıplak girdi .

***

Ata’nın kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde Ata’nın kendi kurduğu meclise girmesine izin verilmedi.

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Süper Kupa’da TFF'den izin alınmadığı için bir pankart Samsun stadına sokulmadı.

Pankartta ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa’ yazıyordu.

***

O dün’lerde Rabia her stada elini kolunu sallaya sallaya girdi.

Şeref tribününe girdi.

Sahaya girdi.

***

100 yıl önce kimseden izin almadan 19 Mayıs’ta Samsun’a giren Mustafa Kemal 100 yıl sonra Yıldırım Demirören’den izin almadığı için Samsun 19 Mayıs Stadı’na giremedi?

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Başakşehir’in maçında 90. dakikada bir pankart açıldı

Pankartta Cumhurbaşkanı’nın fotosu vardı ‘Başkomutan’ yazıyordu.

Kimse soramadığı için TFF’den izin alındı mı alınmadı mı bilmiyoruz.

***

Konu son Cumhurbaşkanı’nın fotosunun stada girmesi/girmemesi değil.

Konu ilk Cumhurbaşkanı’na kurduğu ülkenin stadına girmek için izin gerekmesi.

***

TFF 18 Mart’ta tweet attı.

“Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde bize bu toprakları vatan kılan, şanlı destanımızı tarihe ‘Çanakkale Geçilmez’ diye kazıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi sonsuz şükran, rahmet ve minnetle anıyoruz.”

***

Atatürk’ü hatırlamışlar.

Bu defa Emmanuel’i unutmuşlar.

Çok ayıp etmişler.

***

2 yıl önce..

Zafer’in 103. yıl dönümünde Başakşehir stadında bir koreografi yapıldı.

Genç yaşlı kadın erkek 500 bin kişinin şehit olduğu bağımsızlığın sembolü olan Destan’ın koreografisinde Emmanuel Adebayor vardı.

Mustafa Kemal yoktu.

***

Çanakkale’yi Atatürk’süz anmak ‘şeytan’ın aklına gelmez.

Bizim geldi.

Togo’da bile Çanakkale Atatürk’süz anlatılmaz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir stadında Togo’lu Emmanuel ile anlatıldı.

***

Emmanuel için TFF'den izin almışlardır .

Atatürk için yine alamadılar herhalde.

***

Maçlarda tribünler ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye bağırdı.

Katarlı arkadaşlar sesi kıstı.

Yine bağırdı.

Yine kıstı.

Yine bağırdı.

Yine kıstı.

***

E normal.

İstanbul’un en baba caddelerinden birini Katar caddesi yaptık.

Meclis kararı olmadan asker yolladık.

Kanka 200 küsur kanalı aldı.

Kıyak yaptı.

Kumandayı Ankara’da bıraktı.

***

Daha dün..

Devletin TRT’sinde nasıl olduysa Atatürk övüldü.

Akit yazarının hemen ayarı bozuldu tweet attı.

“Bu Atatürk’ü övme dizisi, hesabı iktidardan sorulur” dedi.

***

Çok kindar mindar gördük ama Mustafa Kemal’i övenden hesap soracak kadar cüretkarı ilk defa gördük.

***

Önce bi denedi.

Sonra yemedi.

Tweeti sildi.

***

Lig maçında İzmir Marşı söylendi.

Bu işlere bakan Rıdvan Dilmen "Siyaset yapıyorlar çok seviyorlarsa 50 yıldır niye söylemiyorlardı" dedi.

***

Aynen böyle!

50 yıldır söylemiyorlardı.

Şimdi söylüyorlar.

***

1 Allahın kulu çıkıp Rıdvan’a “Referandum öncesi ‘evet videosu’nu spor olsun diye mi çektin” demedi.

***

Ata’ya yapılanlar herkesi zıvanadan çıkardı.

Fethiyespor sahaya 'Yüce Atatürk'le çıktı.

Her futbolcunun tişörtünde bir harf vardı yanyana dizildiklerinde ‘Yüce Atatürk’ yazıyordu.

Yöneticisi de zıvanadan çıkmış, dedi ki;

"Sahaya Atatürk’le çıkmamıza İZİN VERİLMEYECEĞİNİ bildiğimiz için izin almadık sanırım mesaj yerine ulaşmıştır."

***

Ulaştı!

***

TFF Fethiye’yi disiplin kuruluna sevketti.

Ortalık karıştı.

***

Tam o günlerde Güney Afrika'nın efsane lideri Nelson Mandela öldü.

Galatasaraylı Drogba ve Eboue maça formalarının içinde 'Teşekkürler Mabida' ve 'Huzur içinde uyu Mandela' yazan tişörtlerle çıktılar.

Maçtan sonra formaları çıkartıp ‘mesaj’ı verdiler.

***

Drogba bir de dedi ki;

"Yine böyle bir şey yapmak zorunda kalsam, aynısını yapardım,bunu politik sebeplerden değil, Mandela bana bir ülkeye bir kıtaya ve tüm dünyaya ilham kaynağı olduğu için yaptım,tekrar teşekkürler Madiba."

***

Ortalık daha da karıştı.

TFF mimliydi.

Sürekli futbola siyaset sokmayacağız diyen TFF'yi futbola sokan siyasetti.

Cumhuriyet kurumu olan 100 yaşındaki Federasyonun kapısında ‘Türkiye’ yazıyordu.

Başkanı ince ince Yeni Türkiye’ye çalışıyordu.

"Eski Türkiye’yi Yeni Türkiye’de uygulmaya kalkmasınlar" filan diyordu.

Ne demekse..

***

Türk asıllı Alman futbolcuların Tayyip Erdoğan’ı ziyaretini eleştiren Alman Futbol Federasyonu Başkanı için, "Futbola siyaset karıştırmak korkunç bir hata" diyen Demirören referandum öncesi İBB’ci arkadaşlar organize edip Katarlı bro’lar yayınlayınca ‘evet mitingi’ne dönüşen uluslararası futbol zirvesinde "Sayın Cumhurbaşkanım 17 Nisan sabahı evet diyen bir Türkiye’de uyanmak dileğiyle" demişti.

Siyasetin dibine girmişti.

***

Sahaya Atatürk’le girene ceza verse Mandela’yla girene de verecek,ortalık daha da karışacaktı.

Tepkiler TFF’nin patronu iktidara gelmeye başlamıştı.

Bakan uyandı devreye girdi;

“Cumhuriyetimizin temel değerleri vardır, toplumun ortak değerlerinden biri Atatürk'ün varlığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu liderliğidir.

Mandela ise sadece Afrikalıların değil her din ırk dil ve inanç mensubunun özgürlük mücadelesinin simgesidir.

Toplum TFF'nin attığı her adımı aynı zamanda siyaset kurumuna ve başta Başbakanımız olmak üzere devlet adamlarına mal etmektedir.”

Filan falan..

İşi bağladı.

***

Türkçesi;

"Ceza vermeyin altından kalkamayız" dedi.

***

Haklıydı.

Atatürk ağır taştı.

Altında kalırlardı.

***

Emir kulu kurul kararı açıkladı;

"Fethiye hakkında,futbolcuların mesaj içeren tişört giymeleri suretiyle talimatlara aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi."

***

Özeti;

Yemedi.

Ceza veremedik.

***

Ata sayesinde Drogba Eboue de yırttı.

***

İnsanın kanına dokunuyor!

Bu ülkede Mustafa Kemal hiç bu kadar madara edilmedi.

Ata’sını baş tacı eden bu millet hiç bu kadar rencide olmadı.

Futbol futbol olalı hiç bu kadar utanmadı.

Yüzde 90’ı iktidar medyası tarafından istihdam edilen medya 100 yıldır hiç bu kadar suya sabuna dokunmaz vurdum duymaz boş beleş olmadı.

***

Bunları sürekli yazdık.

Hepsi internette duruyor.

Kovula kovula yazacak gazete kalmadı.

Sadece Cumhuriyet çağırdı "Gel finali bizde yap" dedi.

Pizza makarna satarken arada ‘olan biteni sadece alt alta yazdık’ alayının toplamından fazla okunduk.

***

Tekrar soralım;

Altı üstü futbol yorumlayan baş yorumcuya 2 milyon dolar niçin verilir?

Medyanın yüzde 90’ı niye iktidar tarafından istihdam edilir?

Efsane Maksim gibi matine suare program yapan Beintv TRT de yorumcular niye hep 'havuz’dan seçilir?

Konuşsunlar diye mi?

Mustafa Kemal stada giremediğinde, askerinin sesi kısıldığında, Yüce Atatürk disipline sevkedildiğinde, Emmanuel Çanakkale Zaferi’ne girdiğinde vs konuşmasınlar diye mi?

***

Ekmek parası dedikleri de bu.

Gerektiğinde Ata’yı da satmak.

Sorsan hepsi Atatu¨rk’u¨ sever.

Tamam da konu bu değil.

Atatu¨rk yaşasa onları sever miydi?

Konu bu!

***

İzmir Marşı’nın statlara girmesinden rahatsız olan Dilmen, Rabia’nın stadlara Emmanuel’in Çanakkele Destanı’na girmesinden rahatsız olmadı.

***

Siyasetin federasyona karıştırdığı Nihat bey hala çıkıp "Futbola siyaset karıştırılıyor" diyor.

1 kişi de çıkıp "Siyaset olmasa siz nasıl karışacaktınız federasyona" demiyor?

***

Sizi kim karıştırdı?

Tübitak’mı?

***

10’larca sorun varken sponsor 0 (sıfır) ken ilk yabancı sayısına kafayı takan sayın TFF başkanı’nın evinde hayatında ailesi dışında yerli bir şey var mı?

Cumhurbaşkanı’nın deyimiyle rahat iş bulsunlar diye 100 küsur bin Suriyeli vatandaş yapıldı.

Yabancı futbolcu bizim futbolcuların önünü kesiyorsa 100 küsur bin Suriyeli bizim vatandaşların önünü kesmeyecek mi?

***

Bir kulüp sahaya 11 Suriyeli ile çıkarsa ne olacak?

Arkadaşlar yerli mi sayılacak yabancı mı?

Nihat bey ner der?

***

Yabancılar İstiklal Marşı okumadığında çok rahatsız olan TFF başkanı’nın havalimanında misilleme olsun diye Almanların üzerini arattırdığımız köpekler Alman kurduydu.

Biz de çok rahatsız olduk.

Yerli köpeğimiz yok mu ?

***

Özeti;

1 Yıldırım bey gider başka bir Yıldırım bey gelir.

Nihat bey giderse başka bir Nihat bey gelir.

Ne değişir?

Hiç!

***

Einstein’ın Newton’un 1 projesi vardı.

Binali bey’in 1300..

İzmir’e İstanbul’a belediye başkanı olamadı

Proje oldu

Başbakan oldu.

***

Hidayet Türkoğlu da Binali bey gibi geldi.

Pardon seçildi

Yıldırım bey de..

Nihat bey de..

***

Bu arkadaşı seçin.

Peki.

***

Nihat Özdemir’in önü açıktı, bakan danışman elçi konsolos rektör vali vs olabilirdi.

Şimdilik TFF başkanı oldu.

***

Projen olursa hiç bir yerde yoksun.

Proje olursan her yerde varsın.

***

Nokta.