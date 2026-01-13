Cumhuriyet Gazetesi Logo
İBB 2026’ya sıfır borçla giriyor!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

İBB 2026’ya sıfır borçla giriyor!

13.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

7 Ocak Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu ile Silivri’deki görüşmemizin ana konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2026 yılı bütçesiydi. Sunum yapar gibi sayıları art arda sıraladı. Yapılanlar, 2026’da yapılacak olanlar... 2027 hedefleri!

İmamoğlu ile genel başkan Özgür Özel’le birlikte çalışma sürecini, Türkiye’nin durumunu, Trumpın dünyayı sürüklediği noktayı da konuştuk. Özel’le haftada bir çarşamba görüşmelerinin yanı sıra en az 4-5 kez mektuplaştıklarını, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı. Şöyle dedi:

“Göreceksiniz, tarih bu mücadele ortaklığını yazacak. Özgür Özel’in genel başkanlığı geleceğe yürüyüşümüzün sıklet merkezidir.”

***

Bugünü İmamoğlu’nun verdiği sayılarla İBB’nin mali durumuna ve icraatına ayıralım. Şöyle:

-Şunu övünçle belirtmek isterim; Şubat 2026 itibarıyla devlete olan borcumuzun tamamını ödemiş oluyoruz. SGK primleri, vergiler, her şey...

-2020 yılında İstanbul’un dört metro hattının yapımı için 580 milyon dolarlık Eurobond finansmanı sağlamıştık. 9 Mart 2025 itibarıyla bu borcun tümünü, kuruşu kuruşuna ödedik. İstesek taksit ertelemeleri yapabilirdik.

-Sadece bu iki durum İBB’nin nasıl yönetildiğini anlatmaya yeter. “Yönetemezler, İBB’yi batıracaklar” diyorlardı. 2025’te merkezi yönetim, payımızdan 39 milyar TL kesti. 2025 bütçe gerçekleşmelerinde 32 milyar TL gelir fazlası öngörülüyor.

-Bunları yaparken yatırımlardan ve sosyal faaliyetlerden vazgeçmedik. Hem başlattıklarımızı sürdürdük hem büyüttük. -2026’da üç büyük metro hattı daha İstanbulluların hizmetine sunulacak: Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattının ikinci etabında fiziksel gerçekleşme yüzde 93, ÜmraniyeAtaşehir-Göztepe hattında yüzde 92, Kaynarca-Pendik-Tuzla hattında yüzde 87.5 seviyelerine ulaşıldı.

-Bu dev ulaşım hamlelerinin yanında Beyoğlu’nda da büyük bir gurur tablosu yükseldi. İlk etabı 17 Mart 2024’te hizmete alınan Kabataş Transfer Merkezi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tam kapasiteyle İstanbulluların hizmetine sunuldu. Toplam 17 bin 243 metrekarelik kullanım alanına sahip olan merkez; otoparkı, sergi salonları, kafeteryaları, ticari alanları, ofisleri ve yolcu salonları ile İstanbul’un kalbinde yepyeni bir yaşam alanı oldu.

-Mart 2025’ten bu yana 16 yeni kreş İstanbul’a kazandırıldı. 2019’da 0 olan kreş sayısı bugün 127’ye ulaştı. Yine 2019’da 0 olan yurtların sayısı bugün 16. Filiz Akın ve Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurtları 2025 sonunda açıldı. Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nun bulunduğu arazinin değeri tam 6.5 milyar lira. Buraya rant için bina dikmek de mümkündü ama 800 milyon TL’lik bir yatırımla öğrenci yurdu inşa ettik. İBB yurtlarında 6 bin 500 öğrenci kalıyor.

-Üniversiteli öğrencilere verilen burs 15 bin TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı; kontenjan nedeniyle burs alamayan gençlere ise 5 bin TL’lik kıyafet desteği sağlandı. 70 TL’ye yemek sunulan Kent Lokantalarının sayısı 17’den 19’a yükseldi.

-Altyapı yatırımları da hız kesmiyor. Fatih’te Samatya Yağmur Suyu Tüneli’nde kazı tamamlandı. Kazısı yapılan Sarıyer Kilyos ve Beşiktaş Dolmabahçe (Ihlamurdere) tünelleriyle kentin taşkın sorunları çözülüyor. Paşaköy, Riva, Koçullu gibi arıtma tesislerinin yapımı devam ediyor.

-İstanbul’un gücü sınırlarını da aştı. Söz verdiğimiz Elazığ’da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yozgat Çayıralan Sosyal Tesisleri açıldı.

Ayrıca İBB, olası bir afete karşı da İstanbul’u korumak için çalışmalarına devam ediyor. Viyadük, köprü ve üst geçit güçlendirmeleri tüm hızıyla sürüyor.

-Mart 2025’ten bu yana 44 açılış, 7 proje sunumu ve 19 temel atma gerçekleştirildi.

***

İBB’nin 100’den fazla bürokratı tutuklu. 1000’den fazla çalışanı soruşturma geçirdi, ifade verdi. Bütün bunlar yaşanırken iktidar, “İBB’yi bitirmişler, batıracaklar” propagandası yaptı. Sonuç yukarıda.

İmamoğlu, “Türkiye’yi de İBB’yi yönettiğimiz gibi yöneteceğiz” dedi, şunları sıraladı:

-En başta başkanvekilimiz Nuri Aslan ve genel sekreterimiz Volkan Demir olmak üzere benim ve arkadaşlarımın tutuklanmasından sonra görevi devralan arkadaşlarımız tam bir liyakatle işini yürüttü. Bu tek adam yönetimi değil, adam gibi yönetimdir. 92 bin İBB çalışanıyla gurur duyuyorum.

-İBB yönetiminde bir tek İmamoğlu soyadlı kişi olmadığı gibi akrabam da yok. İş yapabilecek kim varsa hiç sorgulamadan görev önerdik. Tek kriterimiz liyakat oldu.

-Şeffaf olmak, ortak akıl aramak, başarıya inanmak, pusulamız bu.

İmamoğlu ile sohbetin bir bölümünü aktardık. Son bir sözüyle noktayı koyalım:

“Kin tutarak değil, iş tutarak ülkeyi yöneteceğiz!”

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Özgür Özel #ibb

Yazarın Son Yazıları

İBB 2026’ya sıfır borçla giriyor!

7 Ocak Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu ile Silivri’deki görüşmemizin ana konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2026 yılı bütçesiydi.

Devamını Oku
13.01.2026
Adana’dan Silivri’ye!

Çarşamba Silivri’deydik, bugün Adana’dayız!

Devamını Oku
10.01.2026
AKP transfer-fer arıyor!

AKP, emekliye zam oranını artıramayınca Meclis’teki temsil oranını artırmak için harekete geçti.

Devamını Oku
08.01.2026
Kontrolsüz güç, güç değildir!

Başlık klasikleşmiş bir anlatım.

Devamını Oku
07.01.2026
Dünya söyleniyor, Trump eğleniyor!

ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı Maduro’yu eşiyle birlikte New York’a kaldırması, dağa kaldırmaktan daha kaba bir operasyon!

Devamını Oku
06.01.2026
İran’da çarşı karıştı!

Yeri geldikçe vurguluyoruz, Türkiye dünya ile komşu!

Devamını Oku
03.01.2026
2026: Çoktan seçmeli!

Halının altı o kadar çok yükseldi ki 2026’yı zor görüyoruz!

Devamını Oku
01.01.2026
2025’te yitenler!

2025’in son gününde, geçen 365 güne bakınca hayıflanmadan edemiyoruz...

Devamını Oku
31.12.2025
Topraklarımızda 10 bini aşkın IŞİD’li!

Yılın son pazartesi gündemini tahmin etmek zor değildi.

Devamını Oku
30.12.2025
Çöp bidonu sofra olmuşsa...

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın 9 Aralık’ta TBMM’de mülakat eleştirileri yöneltip “Utanmıyor musunuz” sorusuna AKP’li mevkidaşının yanıtı şu olmuştu...

Devamını Oku
27.12.2025
Kevgir kubbe!

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammet Ali el Haddad’ın Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaretten sonra ülkesine dönerken uçağının düşmesi sonucu heyetiyle birlikte ölümü, pek çok soru işaretinin doğumuna neden oldu.

Devamını Oku
25.12.2025
Kırılma-karılma süreci!

2025, 2026’ya hayli karışık, yeniden biçimlenmelere açık, seçenekleri bol bir siyasal gündem devrediyor.

Devamını Oku
24.12.2025
Gündeme uyuşturucu verdiler!

Toplumda ciddi sarsıntı yaratan operasyonlar için sık kullanılan cümlelerden biri şudur: Zamanlama manidar!

Devamını Oku
23.12.2025
Utanmazlar!

9 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “ayrıcalıklı” işe girenleri sıraladı.

Devamını Oku
20.12.2025
Taht oyunları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, son günlerde bazen konuşmuyor!

Devamını Oku
18.12.2025
Gülşah Durbay’ın bıraktığı iz...

Ne zaman, zamansız bir ölüm haberi alsam aklıma ilk Yunus Emre’nin dörtlüğü gelir...

Devamını Oku
17.12.2025
Denetim elemanları...

Gündemde asgari ücret var.

Devamını Oku
16.12.2025
Bebeerkil toplum!

TÜİK deyince aklımıza ilk enflasyon rakamları geliyor ama kurumun Türkiye’nin her alandaki verilerini derleyip toparlamak, bunları “bilgi” haline getirmek gibi önemli bir işlevi var.

Devamını Oku
13.12.2025
Trumpizm: Önce Amerika!

ABD’nin yeni strateji belgesi yayımlandı.

Devamını Oku
11.12.2025
Denk bütçe!

2026 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlamasıyla ekonomi hak ettiği gündem önceliğini bir nebze kazandı.

Devamını Oku
10.12.2025
Suriye’nin bir yılı!

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden bir yıl geçti. 8 Aralık 2024’te Şara ve beraberindekiler Halep’ten çıktıkları engelsiz yolculukla Şam’a vardılar. Havaya sıktıkları zafer kurşunları Esad güçlerine sıktıklarından çok daha fazlaydı.

Devamını Oku
09.12.2025
Mr. Tom Barrack... Bu üslubu bırak!

Sayın Büyükelçi, göreve geldiğiniz günden beri Türkiye ve bölge üzerine tezler ortaya atıp geçmişten geleceğe aklınıza geleni söylüyorsunuz.

Devamını Oku
06.12.2025
İktidar, halkın İMF’si oldu!

Dün sabah saat 10.00’da enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte art arda buna paralel haberler döküldü:

Devamını Oku
04.12.2025
Tarım ‘şap’a otururken!

Uzunca bir süredir tarımdan gelen olumsuz haberler zincirine sonunda iktidarın TÜİK’İ de katıldı.

Devamını Oku
03.12.2025
Papanın ziyareti!

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti sona erdi, tartışmaları devam ediyor.

Devamını Oku
02.12.2025
Yeni siyasal yelpaze ve CHP!

CHP’nin 39. olağan kurultayı Ankara için sık kullandığımız şu tanımın gölgesinde başladı...

Devamını Oku
29.11.2025
İtirafname!

İBB iddianamesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Devamını Oku
27.11.2025
Parçalar birleşmiyor!

Uzun süre tartışıldıktan sonra ansızın gerçekleşen İmralı görüşmesinin yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu dün vurgulamıştık.

Devamını Oku
26.11.2025
Süreç yeni başlıyor!

Kritik haftalardan bir hafta daha başladı.

Devamını Oku
25.11.2025
CHP milleti dinledi...

Son birkaç gündür uzun süredir konuşamadığımız, Anadolu’nun pek çok yerinden eski-meyen dostların sesini duyduk.

Devamını Oku
22.11.2025
İşi İmralı’ya sürdüler!

Kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” diye bilinen komisyonun tam adı şöyle...

Devamını Oku
20.11.2025
Erdoğan’la Bahçeli’nin Öcalan sorunu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün partisinin grup toplantısındaki konuşması bir süredir kulislerde dalgalanan pek çok olasılığın doğruluk payını arttırdı.

Devamını Oku
19.11.2025
Akdeniz’de ABD kuşatması!

Güney yelpazemizde birbirinden farklıymış gibi seyreden gelişmeleri birleştirince ortaya Türkiye’nin etrafını saran bir yay çıkıyor.

Devamını Oku
18.11.2025
İddianamenin satırları!

Satır sözcüğünün ikinci anlamı şu...

Devamını Oku
15.11.2025
AKP’nin bitmeyen Atatürk zikzakları!

Bir 10 Kasım’da daha Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmaz, unutturulamaz olduğunu yaşadık.

Devamını Oku
13.11.2025
Bana her şey Ergenekon’u hatırlatıyor!

Dün sabah iktidar medyasının haber vermesiyle gündeme düşen İmamoğlu iddianamesi saat 15.00 sıralarında kamuoyuna ulaştı.

Devamını Oku
12.11.2025
45. yıl…

7 Kasım 1980 Cuma günü. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde günün sonuna yaklaşıyoruz.

Devamını Oku
11.11.2025
Hukuksuzluk Tayfun’u!

1293 gündür hapiste olan Tayfun Kahraman’la ilgili Anayasa Mahkemesi’yle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi arasındaki asimetrik çatışma Türkiye’nin hukuksuzlukta geldiği noktanın yeni bir ivmesi oldu.

Devamını Oku
08.11.2025
New York’ta sosyalizm!

Dünyanın Trump krampına girdiği bir süreçte ABD’nin kalbi New York’ta belediye başkanlığı seçimlerini Müslüman kökenli sosyalist Zohran Mamdani’nin kazanması, içinde büyük umutlar taşıyan önemli bir başlangıç olabilir!

Devamını Oku
06.11.2025
Pazarlık!

Her şeyin pazarlığa tabi olduğu bir dönemdeyiz.

Devamını Oku
05.11.2025