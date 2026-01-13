Süper Kupa finali oynandı; fırtına ve yağmur altındaki maçı daha istekli Fenerbahçe kazandı. Kupa törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katılmadı. Kimileri, “İki takım taraftarı da protesto edecekti o yüzden gelmedi” dese de önceden verilmiş bir sözü vardı TFF Başkanı’nın, o yüzden yoktu. Elbette, TFF aşiret/kabile tarzında temel sosyal organizasyonlar bağlamında yönetildiği için o olmayınca disiplin de sağlanamıyor; ödül törenine katılıp-katılmama kavgası yaşanıyor; atanmış ve seçilmiş yöneticiler arasında. Olayı görenler, “Mecnun Başkan olmasa, birbirlerine yumruk atacaklardı” dedi. Öncelikle Türkiye şunu öğrenemedi gitti. Atanmış -pozisyonu ne olursa olsun- seçilmişin önünde değildir. Hacıosmanoğlu da kendisine kıl payı seçim kazandıran ekibine sahip çıkmalı. Seçilmiş olanlar da protokol adabı nedir bilmeli; öyle her isteyen her yere giremez. Final alanı da dingonun ahırı değil! Futboldaki bahis soruşturmasında sürekli yeni sayfa açılıyor. Geçen hafta Temsilciler Kurulu üyeleri PFDK’ye sevk edildi. Kurunun yanında yaş da yanar örneği isimler var. Mesela eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bürokrat kardeşi Hayrettin Çavuşoğlu. 30 yıllık bürokrat, Alanyalı bir futbol paydaşı, “Hayrettin Ağabeyin bahisle işi olmaz” dedi. Zaten sevkindeki tedbir olayı bazı şeylerin net olmadığını gösteriyor. Tıpkı Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal’da olduğu gibi Çavuşoğlu meselesinde de gemisi karaya oturabilir Hacıosmanoğlu yönetiminin. Keza eski Spor Bakanı Murat Başesgioğlu’nun kardeşi Hakan Başesgioğlu’nun da adı geçiyor. TFF, bu bahis araştırma işini doğru dürüst yapmıyor; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gibi değiller! Ülkeye hizmeti geçen isimler hakkında soruşturma yaparken daha hassas ve “işi bilen” kadrolar kullanılmalı. Kulağımıza geldiği kadarıyla Hacıosmanoğlu’nun yanı sıra biraz Mecnun Başkan, biraz da Ural Aküzüm topa giriyor, diğer seçilmişlerin büyük bölümü ile atanmış kadrolar “fantezi futbol” havasında! Ayrıca profesyoneller arasında da bu soruşturma işinde eşit bir paylaşım yok. Tüm bu yük belirli omuzlara bırakılır ve işi kaldıramazlarsa TFF patlar. Sonuçta bu kurum TFF. Ehil ellerce yönetilmeli.

Mustafa Eröğüt geçen haftaki -henüz liderlik vasfına sahip değil- yorumumuza darılmış; kızmasın, eğer Türk futbolunun kurtuluşu isteniyorsa, bir “Büyük ağabey” gelir koltuğa oturur, 1-2 yılda hasar giderilir, sonra da zaten yöneticilik becerisi olan Eröğüt başkanlığa adaylığını koyar!