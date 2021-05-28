A Milli Futbol Takımı EURO 2020 hazırlıklarına devam ediyor
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlık antremanlarına Antalya'da devam ediyor.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü.
EURO 2020 öncesinde Antalya kampında hazırlıklarına devam eden ay-yıldızlılar, Regnum Carya Golf Spa Resort'un sahasında antrenman yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan ve basına açık gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenman öncesinde Şenol Güneş futbolcularıyla sahada kısa bir toplantı yaptı. Antrenmana koşu ve ısınmayla başlayan milliler, pas çalışmasının ardından taktik çalıştı.
Antrenmanda, Azerbaycan maçında oynayan futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı.
A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını Gine ile 31 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda oynayacak.
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