Alman yıldız Toni Kroos milli takımı bıraktı

30 Haziran 2021 Çarşamba, 09:14

EURO 2020 son 16 turunda İngiltere'ye mağlup olarak turnuvaya veda eden Almanya'da Kroos krizi yaşanıyor.

Bild'de yer alan habere göre 31 yaşındaki Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'na veda edeceğini açıklayacak.

Real Madrid'in yıldız orta sahası, 11 yıllık milli takım kariyerinde 2010 Dünya 3.'lüğü, 2012 ve 2016 Avrupa Şampiyonası yarı finali ve 2014'te de Dünya Kupası zaferi yaşadı.

Toplamda 106 kez milli formayı giyen Toni Kroos, 17 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.