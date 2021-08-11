Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'ne damga vuruyor
2021 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets'ın 1. turda 16. sıradan seçtiği Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor.
Yeni sezonda NBA'de forma terletecek genç yıldız Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'nde harikalar yaratmaya devam ediyor.
2021 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets tarafından 16. sıradan seçilen Alperen Şengün, NBA Yaz ligi'nde gösterdiği performans ile kendine hayran bırakıyor.
Houston Rockets'ın Detroit Pistons'ı 111-91 mağlup ettiği maçta takımın sayı yükünü çeken Alperen Şengün, NBA'e hazır olduğunu gösterdi. Detroit Pistons karşısında 24 dakika 49 saniye süre alan milli basketbolcu, 21 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 4 blokla oynadı.
Milli basketbolcu Cleveland Cavaliers karşısında çıktığı ilk maçta 15 sayı ve 15 ribaund ile “double-double” yaparken, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalma ile oynamıştı.
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