Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'deki ilk maçında galibiyet alarak sezona iyi başlamak istiyor.
Sezona İzmir’de başlayacak olan Hes Kablo Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Süper Lig’de 26. sezonunu geçirecek olan sarı kırmızılılar, ilk kez deplasmanda bir İzmir takımı ile ligin açılış maçını oynayacak. Kayserispor, bu maçı kazanarak sezona moralli girmek istiyor. Kayserispor, ligin ilk haftasında deplasmanda Altay ile 3 puan mücadelesi verecek.
Hes Kablo Kayserispor, geride kalan 25 sezonda oynadığı ilk hafta maçlarından sadece 6’sını galibiyetle noktalayabildi. 7 kez berabere kalıp 12 kez de yenilen Kayserispor, geçen sezona sahasında kazanarak başlamıştı.
13 kez ligin ilk maçını deplasmanda oynayan Kayserispor, sadece 1 kez kazanırken 4 kez berabere kaldı 8 kez de mağlup oldu.
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