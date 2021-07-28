PFDK, Tahkim Kurulu ve UÇK'nın yapısı değişti

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:30

Türkiye Futbol Federasyonu 01.06.2020-31.05.2021 döneminin genel kurulu yapıldı.

Genel Kurula TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Kulüp Başkanları ve Genel Kurul delegeleri katıldı.

Yeterli çoğunluğun sağlanması ile başlayan Olağan Genel Kurul'da divan kurulu başkanlığına Başkanı Mehmet Büyükekşi seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda gündemin 16. maddesi olan TFF statüsünün değiştirilmesi verilen önergeyle gündemden çıkarıldı. Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uzlaşmazlık Çözüm Kurulunun seçimle göreve gelmesine ilişkin önerge ise oy çokluğuyla kabul edilerek genel kurul gündeminin sonuna eklendi. Ardından yapılan oylama ile önerge Genel Kurul tarafından kabul edildi.