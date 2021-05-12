Şampiyonluk yarışı borsayı hareketlendirdi

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:54

Beşiktaş, son maçında Göztepe'yi mağlup ederse puanını 84 yapacak. Ancak siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın Yeni Malatya karşısında puan kaybetmesini ya da genel averajda kendisini geçmemesini bekleyecek.

Averaj ve puan eşitliği halinde ise en fazla gol atan takım şampiyon olacak. Beşiktaş şu an 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TA DÜŞÜŞ, GALATASARAY'DA ARTIŞ

Beşiktaş'ın hisseleri haberlerden sonra düşüş kaydederek hafta başından bu yana yatay bir seyir izliyor.

Galatasaray son maçında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi halinde ya Beşiktaş'ın puan kaybı ya da genel averajda siyah-beyazlıları geçmesi gerekecek. Şu an Galatasaray, Beşiktaş'tan 2 gol averajı geride bulunuyor.

Galatasaray'ın hisseleri çarşamba günü sert bir yükselişle hafta başından bu yana yüzde 14,33 yukarıda bulunuyor.

Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, son maçında Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak.

FENERBAHÇE'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması halinde Fenerbahçe kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyonluğa ulaşamayacak. Fenerbahçenin hisseleri hafta başından bu yana yüzde 11'den fazla düşüş kaydetti.