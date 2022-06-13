A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi’nde yarın İzmir’de oynayacağı Litvanya maçının hazırlıklarını sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 19:44
A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubunun dördüncü hafta maçında yarın Litvanya’yı konuk edecek.

İzmir’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma öncesinde A Milli Futbol Takımı, Gürsel Aksel Stadyumu’nda son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanda sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarılan Rıdvan Yılmaz yer almadı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, teknik ve taktik çalışmalarla sona erdi.


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