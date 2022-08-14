Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Ağustos 2022 Pazar, 10:13

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Emrem Kan yapacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Doumbia, Fer, Yusuf Özdemir, Oğuz, Efkan Bekiroğlu, Eduardo

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Emrecan, Saiss, Masukau, Kartal, Gedson, Salih, Ghezzal, Weghorst, Muleka

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile evinde oynadığı maçı Rachid Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı.

Alanyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-2 üstünlük sağlayarak sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri oldu.

BEŞİKTAŞ RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

İki takım ligde 12 kez karşı karşıya gelirken, bunların 9'unu Beşiktaş kazandı.

Taraflar arasında sadece bir maç berabere tamamlanırken, Alanyaspor rakibine 2 kez üstünlük kurabildi.

Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile yaptığı ilk 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, sonrasındaki 4 maçta ise bir beraberlik ve 3 galibiyet aldı.

Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini 2020-2021 sezonunda 2-1'lik skorla elde ederken, geçen sezon yine evinde rakibine 2-0 üstünlük kurdu.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.

Siyah-beyazlı takım oynanan 12 maçta 25 gol atarken, Alanyaspor ise fileleri 10 kez havalandırdı.