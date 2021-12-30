Barcelona'da vaka sayısı 10'a yükseldi
İspanya La Liga ekibi Barcelona'da 3 futbolcu daha Covid-19'a yakalandı.
Barcelona Kulübü, Covid-19 testi pozitif sonuçlanan Sergino Dest, Philippe Coutinho ve Ez Abde'nin sağlığının yerinde olduğunu, bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığını duyurdu.
Ligde, 2 Ocak Pazar günü Mallorca'ya konuk olacak Barcelona'da koronavirüse yakalananların sayısı 10'a yükseldi.
Daha önce Clement Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti ve Gavi'nin testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Yılbaşı geldi, İzmir'de ortaya çıktılar
- Sokak röportajında ilginç anlar
- Mülakat isyanı sonrası Erdoğan'dan 'müjde'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Diyanet yine şaşırtmadı
- AKP'nin CHP operasyonunun kodları
- Randevu verilmedi, Kılıçdaroğlu sert çıktı
- CHP'den Bahçeli'ye çok sert yanıt