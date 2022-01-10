Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması

10 Ocak 2022 Pazartesi, 16:04

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında 2-2 berabere kalarak puan kaybederken maçta sakatlanan Umut Meraş’ın durumunun belli olduğunu duyurdu.

Sağ ayak bileğine aldığı darbe sebebiyle karşılaşmayı yarıda bırakarak oyundan çıkan Umut Meraş’ın, yapılan kontroller sonrası durumu belli oldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Umut Meraş’ın sağ ayak bileğinde kemik ödemi ve ayak bileği dış grubunda gerilme ile kısmi yırtık saptandığı belirtildi.



Beşiktaş, sağlık ekibinin Umut Meraş’ın tedavisine başladığını bildirdi.

