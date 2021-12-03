Bursaspor-İsmail Çokçalış gerilimi sürüyor

03 Aralık 2021 Cuma, 21:06

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ve genç futbolcu İsmail Çokçalış arasındaki gerilim günden güne tırmanıyor.

İsmail Çokçalış, Bursaspor ile sözleşmesini tek taraflı feshederken, yeşil-beyazlı kulüp konuyla ilgili açıklama yaptı. Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, İsmail Çokçalış’ın bütün alacaklarının ödenmesine rağmen haksız şekilde sözleşmesini sonlandırdığını söyledi ve “Bu oyuncu ile anlaşan kulüp, Türk futboluna ihanet etmiştir. Lütfen Bursaspor’a emeğinin hakkını vermeden İsmail Çokçalış’ı transfer etmeyin” ifadelerini kullandı.

Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur’un açıklamalarından sonra sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yayınlayan İsmail Çokçalış iddiaları reddederken, gündeme bomba gibi düşen ifadeler kullandı. Bursaspor’un parasının hepsini yatırmadığını söyleyen Çokçalış, kendisine zorla alacaklarından feragat ettiğini belirten bir protokol imzalatılmak istendiğini ve bunu yapmadığı için tesislerde zorla alıkonulduğunu söyledi.

İşte İsmail Çokçalış’ın yaptığı açıklama:

“Bursaspor Kulübü’nün altyapısında futbol hayatına başlamış ve kariyerinin henüz çok başında genç bir futbolcu olarak, birtakım akıl oyunlarıyla futbola başladığım kulübe zarar vermek istemem söz konusu değildir. Sayın Başkan’ın ifadelerinin aksine, sözleşmemde belirtilen ücretler eksiksiz bir şekilde yatırılmamıştır. Üstelik, eksik ödeme yapılmasına rağmen, kulüp tarafından bakiye alacaklarımdan feragat etmem talep edilmiş olup, feragat içeren bir protokol hazırlanarak tarafıma zorla imzalatmaya çalışılmıştır. Söz konusu protokol tarafımca imzalanmadığı için 19.11.2021 tarihinde kulübün Özlüce Tesisleri’nde hürriyetimden alıkonulduğumu açıklamak isterim. Bu hususta kulüp yetkilileri hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğunu, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın yürütüldüğünü belirtmek isterim. Dolayısıyla, belirtilenlerin aksine, tarafımca haksız veya hukuka aykırı olarak yapılan hiçbir eylem ve işlem bulunmamakta, aksine bu olaylarda mağduriyet yaşayan tarafın ben olduğumu kamuoyuna belirtmek isterim. ”

Bursaspor Kulübü, İsmail Çokçalış’ın açıklamalarının ardından jet hızında cevap metni hazırladı. Yeşil-beyazlı kulüp, genç futbolcunun söylemlerinin birçoğunu yalanlayarak, belge paylaştı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Sözleşmesini tek taraflı fesih eden profesyonel futbolcu İsmail Çokçalış’ın kendi sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu açıklamaya istinaden cevap verme durumu hasıl olmuştur. İsmail Çokçalış ile yaptığımız görüşmelerde kendisinin geçmiş dönem alacakları ödenmiş olup, ciddi bir sakatlığı olmasına rağmen sözleşmesi iyileştirilip, uzatılmıştır. Kendisi bu süreçte kulübümüzün daha elzem ödemeleri olmasına rağmen kolaylık sağlamamış ve göstermiş olduğumuz iyi niyeti suistimal ederek alacaklarının tamamını istemiş ve almıştır. Kendisinin bahsetmiş olduğu “Benden feragat içeren bir protokol istediler” konusu ise ekte paylaştığımız dekontların ardından “Protokol” yani bu ödemeleri aldığına dair bir imzalı kağıttır. Ancak kendisi hiçbir şekilde kağıda imza atmayacağını kulüp avukatlarımıza belirtmiştir. Bahsettiği olay gecesi kulübümüze herhangi bir kolluk kuvveti gelmemiştir. Her ne hikmetse kendisine akıl veren malum menajer ve avukatına uyarak 3 gün sonra asılsız bir şekilde kurum ve kişileri yalan-yanlış ifadelerle savcılığa şikayette bulunmuş ve zan altında bırakmıştır. Ne oyuncu ne de ailesi artık Bursaspor Kulübü tarafından samimi bulunmamaktadır. ”

“İSMAİL ÇOKÇALIŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Açıklama şu şekilde devam etti: “Ekte görselini de kamuoyuyla paylaştığımız ve kendisine ödememiz gereken tüm ücretin yatırıldığına dair belge niteliği taşıyan dekontları da sizlerin takdirine bırakıyoruz. Kendisini yetiştiren ve bugünlere getiren Bursaspor’a böylesine küçük hareketlerle haksızlık eden ve bu durumu da devam ettiren İsmail Çokçalış’ı vicdanıyla baş başa bırakıyoruz. Bize göre haksız, kendisine göre haklı fesih kararından sonra yapılan bu hareket ise kulübümüz nezdinde artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Futbolcunun menajeri, kulüp çalışanları, yöneticiler ve Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde bulunan güvenlik kameraları da buna şahittir. Bursaspor Kulübü Başkanı ve yöneticilerinin kendisiyle hiçbir şekilde teması veya sözlü diyaloğu olmamıştır. Bursaspor Kulübü’nün mevcut başkanına hakaret niteliğinde iftira atarak dava açtığını belirten İsmail Çokçalış hakkında 06-12-2021 Pazartesi günü itibari ile her türlü hukuki mücadeleyi en üst mertebede başlatacağımızı da belirtmek isteriz. Konuyu Büyük Bursaspor Camiası ve Kamuoyu vicdanına bırakıyoruz.”