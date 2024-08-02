Can Arat kimdir, nereli? Can Arat hangi takımlarda oynadı?

Ermeni asıllı eski futbolcu Can Arat, Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yaşadığı "cuma namazı" anısını paylaştı. Peki, Can Arat kimdir, nereli? Can Arat hangi takımlarda oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 00:17
Can Arat kimdir, nereli? Can Arat hangi takımlarda oynadı?
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Can Arat, YouTube'da yayın yapan "24 Carat" isimli kanala konuk oldu.  Can Arat, İsmail Kartal'ın kendisini Hristiyan olmasını bilmesine rağmen cuma namazına götürüldüğünü iddia etti. Peki, Peki, Can Arat kimdir, nereli? Can Arat hangi takımlarda oynadı?

CAN ARAT KİMDİR?

Can Arat, 21 Ocak 1984 yılında Kadıköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Uzun süre Fenerbahçe Paf takım'da forma giyen genç oyuncu, 30 Ocak 2002 tarihinde  Fenerbahçe ile 4 senelik sözleşme imzaladı. 15 Şubat 2002’de ise profesyonel futbol kariyerine adım attı. 2002 - 2003 sezonunda, Fenerbahçe'de hem PAF hem de A takım kadrosunda yer aldı. 2 Eylül 2001 tarihinde oynanan, Skoda Xanthi hazırlık maçında 44 dakika forma giyerek, ilk kez A takımda bulundu.

3 Mayıs 2003 yılında ise, A takımı ile ilk resmi maçına, Turkcell Süper Lig'de, Bursaspor deplasmanında çıkıyor ve 25 dakika forma giyiyordu.

Arat, 5 Ocak 2004'de 2.Lig A kategorisindeki Karşıyakaspor 'a, gene aynı yıl 1 Ağustos'ta ise, Sivasspor'a kiralık olarak verildi. 2005 - 2006 sezonu başında tekrar Fenerbahçe'ye dönen oyuncu, 7 Haziran 2006'da, Fenerbahçe ile 3 senelik yeni bir sözleşmeye imza attı.

CAN ARAT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Can Arat gençlik kulüpleri olarak Bostancı ve Fenerbahçe'de oynamıştır. Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra profesyonel sözleşme imzalamıştır. Profesyonel sözleşmesin de oynadığı takımlar şu şekildedir;

- Fenerbahçe

- Karşıyaka (kiralık)

- Sivasspor (kiralık)

- İstanbul Büyükşehir Belediye

- Antalyaspor

- Sarıyer


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