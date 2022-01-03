Deniz Undav, Belçika'da tarih yazıyor

03 Ocak 2022 Pazartesi, 10:37

Belçika 1. Lig'de mücadele eden Union Saint Gilloise forması giyen Şanlıurfalı Alman vatandaşı Deniz Undav, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Belçika Bölgesel Lig ekiplerinden Havalse takımında futbola başlayan genç futbolcu, attığı 16 gol ve yaptığı çok sayıda asistle takımının liderlik koltuğuna oturmasında büyük emek sağladı.

2020 Temmuz’unda Almanya 3. Lig ekibi SV Meppen'den bedelsiz transfer olduğu Union SG’yi ilk sezonunda 17 gol, 5 asistle Belçika 2. Ligi şampiyonu yapan 26 yaşındaki santrfor, 1. Lig’de performansını iyice yükseltti. Forma giydiği 21 maçta 16 gol, 9 asist üreten Deniz, takımının attığı gollerin yarısına katkı verdi. Union SG’ye ilk geldiğinde 800 bin Euro olan piyasa değeri 2.2 milyon Euro’ya yükseldi.

50 yıllık aradan sonra birinci lige çıkmayı başaran Union SG, büyük bir sürprize imza atarak Antwerp ve Club Brugge gibi iddialı takımların dört puan önünde ilk yarıyı lider tamamlarken bu başarının en büyük paydaşlarından biri Deniz Undav oldu.

Avrupa’da birçok dev kulübün transfer listesine giren Undav'ın, Türkiye Süper Ligi’nde de birçok kulüp tarafından takip edildiği öğrenildi.