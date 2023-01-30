Enner Valencia kariyerinde ilki yaşadı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Fenerbahçe'de Enner Valencia, 4 gol atarak kariyerinde bir ilke imza attı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde Ekvadorlu golcü Enner Valencia, kariyerinde bir ilke imza attı.
Kasımpaşa'ya karşı 4 gol atan Enner Valencia, kariyerinde ilk kez bir maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.
Kasımpaşa karşısında takımı adına biri penaltıdan dört gol üreten tecrübeli oyuncu, ligde 19. golüne ulaştı.
Bu sezon kupada 1, Avrupa'da ise 2 golü bulunan 33 yaşındaki santrfor, toplamda ise 22 gol atmayı başardı.
Öte yandan golcü oyuncu, kulüp kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol attı.
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