Everton, Dele Alli'yi renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Tottenham'ın orta sahası Dele Alli, Everton'a transfer oldu. 2015 yılında Tottenham’a katılan Alli, Spurs formasıyla 269 maçta forma giyerken 67 gol katkısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 09:38
Everton, Dele Alli'yi renklerine bağladı
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İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Tottenham'ın orta saha oyuncusu Dele Alli'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Milli Takımı formasını 37 kez giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Everton, transfer için Tottenham'a ne kadar ödeme yapılacağına ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, Alli'nin bonservis bedelinin performansa bağlı ödemelerle 40 milyon sterlini bulabileceğini öne sürdü.

Milton Keynes Dons altyapısından yetişen Alli, 2015'te gittiği Tottenham'da 269 maça çıkmış ve 67 gol atmıştı.


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