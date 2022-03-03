Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması merak uyandırıyor

03 Mart 2022 Perşembe, 10:05

Sporx'in aktardığına göre, kadro planlaması sebebiyle eleştirilen sarı-lacivertliler, 12 kişilik yabancı sınırı nedeniyle sözleşmesi biten oyuncular hariç en az 3 futbolcu, alınacak her yabancı içinse fazladan bir oyuncu göndermek zorunda.

SAMATTA VE LEMOS

6 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen Tanzanyalı Mbwana Samatta, sezon başında Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralandı. 10'u ilk 11 olmak üzere 23 lig maçında görev aldı, 4 gol attı. Takımında düzenli olarak forma şansı buluyor. Ancak yüksek maliyeti nedeniyle transferi zor görünüyor. Fenerbahçe ile 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mauricio Lemos, sezon başında Belçika'nın Beerschot takımına kiralandı. Şu ana kadar 6'sı 11'de olmak üzere 10 lig maçında görev aldı. 29 Ocak tarihinden bu yana lig maçına çıkmadı. Fenerbahçe ile 2022- 23 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

MEYER VE CAULKER

Max Meyer, devre arasında Danimarka'nın Midtjylland takımına kiralandı. Alman oyuncu son lig maçına ilk 11'de görev aldı. Fenerbahçe, Meyer'in, Danimarka'da alacağı süreyle kendine takım bulmasını ümit ediyor.

Steven Caulker, Portekizli hoca Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda resmi maça çıkmadan Gaziantep'e gönderildi. Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz stoperin geri dönüp dönmeyeceği konusunda belirsizlik bulunuyor.

GELECEK SEZON ÖNEMLİ

Fenerbahçe'de takımdaki yabancılardan sadece Jose Sosa ve opsiyonu kullanılmayacağı ifade edilen Diego Rossi'nin sözleşmeleri bitiyor. Sarı-lacivertliler yeni transfer sezonuna kiralık futbolcuların dönüşü ile birlikte en az 14 yabancıyla (Caulker dönerse 15) başlayacak. Gelecek yıl kulüpler en fazla 12 yabancı ile sözleşme yapabilecek. Fenerbahçe, kulüpte sözleşmesi biten oyuncular dışında en az 2, yeni yapacağı her yabancı transferi için ise fazladan bir yabancı göndermek durumunda kalacak.

Attila Szalai, Osayi, Kim Min-Jae ve Berisha'nın sözleşmesi 30 Haziran 2025'te, Crespo'nun 30 Haziran 2024'te, Filip Novak, Marcel Tisserand, Miha Zajc, Dimitris Pelkas, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın anlaşmaları ise 30 Haziran 2023'te tamamlanacak.