Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:13

Güncelleme: 09.01.2023 - 09:13

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Fenerbahçeli futbolcular Ferdi Kadıoğlu ve Miha Zajc, Galatasaray mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu (Sağdaki)

Ülker Stadyumu'ndaki mücadele sonrası Ferdi Kadıoğlu, “Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımızdan da bu sonuçtan dolayı özür diliyoruz. Elbette en iyi şekilde geri dönmek için çabamızı vereceğiz. Taraftarlarımızdan tekrar özür diliyorum” dedi.

Miha Zajc (Soldaki)

Miha Zajc ise “Saha içerisinde kötü bir maç oynadık. Başka ne diyebilirim, bilmiyorum. Destek için buraya gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şu an için zor bir durum ama toparlayacağımıza inanıyorum. Kendimize gelip toparlayacağız ve en hızlı şekilde bu aldığımız yenilginin üzerine alacağımız galibiyetle bunu unutturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.