Furkan Korkmaz Avrupa'ya geri döndü: Yeni takımında ilk açıklama!

2017-2018 sezonunda Philadelphia 76ers formasıyla NBA'e adım atan milli basketbolcu Furkan Korkmaz 7 yıl sonra Avrupa'ya geri döndü.

Furkan Korkmaz, uzun bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Fransız ekibi Monaco'ya transfer oldu.

Fransız ekibi Monaco, yaptığı açıklamayla Furkan Korkmaz'ı resmen duyururken, 27 yaşındaki yıldızla 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Monaco'ya imza atan Furkan Korkmaz, yeni takımında da ilk röportajını verdi.

Furkan Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

-"Furkan, neden Monaco'ya katılmayı seçtin?"

''Bu organizasyonun ve takımın büyümesi ve hırsı beni her zaman etkilemiştir. Geçen yıl play-off'ları izlerken bu grubun potansiyelini gördüm ve oyunumu sergilemek ve takımın başarısına katkıda bulunmak için doğru ortam olduğunu düşündüm.''

-"Monaco'nun planları hakkında ne düşünüyorsunuz?"

''Monaco projesi inanılmaz derecede heyecan verici. Nispeten genç bir kulüp olmasına rağmen, Avrupa sahnesinde şimdiden önemli bir ilerleme kaydetti. Rekabetçi ve başarılı bir takım kurma arzusu çok açık ve ben de bu maceranın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum.''

-"Philadelphia'da yedi yıl geçirdiniz ve Joel Embiid'in ardından en uzun süre görev yapan ikinci oyuncu oldunuz. Taraftarların bu kadar sevgisiyle böyle bir macera yaşamak nasıl bir duygu?"

''Philadelphia'da geçirdiğim süre unutulmazdı. Taraftarların ve takım arkadaşlarımın sarsılmaz desteği bana inanılmaz bir deneyim yaşattı. Bu kadar uzun süre organizasyonun bir parçası olmak hem bir oyuncu hem de bir insan olarak büyümemi sağladı. Sixers ailesinden gördüğüm sevgi ve anıları her zaman hatırlayacağım.''

-"2016'da NBA'e gittiğinizden bu yana oyunun değiştiğini düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse, nasıl?"

''2016'da NBA'e katıldığımdan beri oyunum kesinlikle gelişti. Daha hızlı bir tempoya doğru gözle görülür bir gelişme oldu ve üç sayılık atışlara verilen önem arttı. Çoğu takım ve koç artık orta mesafeli oyun görmek istemiyor. Ya 3 sayılık atışlar, ya turnikeler ya da smaçlar. Günümüz NBA'inde en az bir şeyi mükemmel yapmak ve her gün en iyi halinizde olmak zorundasınız.''

-"Avrupalı bir oyuncu olarak NBA ile Avrupa basketbolu arasında sizin için ne fark var?"

''NBA ve Avrupa basketbolunun her birinin kendi tarzı var. NBA atletizm, hız ve bireysel yetenekleriyle bilinirken, Avrupa basketbolu genellikle takım çalışması, strateji ve temelleri vurgular. Avrupa'da oyun daha yoğundur ve her topa sahip olmak önemlidir.''

-"Euroleague'i izleme şansınız oldu mu? Bu lig hakkında ne düşünüyorsunuz?"

''Evet, Euroleague'i takip ettim. Avrupa'nın en iyi takımlarını ve oyuncularını bir araya getiren çok rekabetçi ve prestijli bir turnuva. Oyun seviyesi son derece yüksek ve maçların yoğunluğu dikkat çekici. Bu turnuvada yer almak ve bu seviyede neler yapabileceğimi göstermek için sabırsızlanıyorum.''

-"Koç Obradovic ile konuştunuz mu?"

''Evet, koçla bir görüşme yaptım. Takımın vizyonunu, benim rolümü ve ortak hedeflerimize nasıl katkıda bulunabileceğimi konuştuk. Onunla ve takımın geri kalanıyla yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum.''

-"Kendinizi ne tür bir oyuncu olarak tanımlarsınız?"

''Şutör olarak tanınırım ama aynı zamanda oyunu iyi gören, hisseden ve okuyan bir oyuncuyum. Son iki yıldır oyun kurucu olarak oynuyorum, bu da topu sahaya sürmemi sağlıyor. Takıma hem defansif hem de ofansif olarak farklı şekillerde katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. İster pas atarak, ister skor üreterek, ister ribaunt alarak ya da pas yollarına girerek olsun, oyuna bir etkim olacak.''

-"Hedefleriniz neler? Monaco iddialı bir takım ve Euroleague'i kazanmanın mümkün olduğunu düşünüyor musun?"

''Amacım Monaco'nun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak ve aynı zamanda oyundaki yeteneğimi ve vizyonumu göstermek. Yılın sonunda geriye dönüp baktığımda, başardığımızı ve oyunumun zirvesinde olduğumu söylemek istiyorum. Geçen yılki play-off'larda Monaco'nun potansiyelini gördüm ve Final Four çok yakındı. Benim de katkılarımla önemli bir etki yaratabileceğimizi ve Euroleague şampiyonluğunu hedefleyebileceğimizi düşünüyorum. Euroleague'i kazanmak tamamen mümkün ancak takımın her üyesi her gün elinden gelenin en iyisini yapmalı. Bu, saha içinde ve dışında sıkı çalışma, adanmışlık ve durmaksızın çaba göstermekle ilgili.''