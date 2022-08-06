Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.
Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılıların kafilesinde Leo Dubois, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Jesse Sekidika yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
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