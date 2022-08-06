Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:31
Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı
Abone Ol google-news

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılıların kafilesinde Leo Dubois, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Jesse Sekidika yer almadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:


antalyaspor galatasaray Kamp Kadrosu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler