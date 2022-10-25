Hatay'da Sergen Yalçın sesleri!
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta taraftarlar Valerien Ismael'e tepki gösterirken, Sergen Yalçın tezahüratları yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelede teknik direktör Valerien Ismael'e tepki geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar mağlubiyet sonrası tecrübeli teknik direktörü istifaya davet etti.
Tribünler ayrıca, Sergen Yalçın'a da destek tezahüratlarında bulundu.
Ismael önderliğindeki siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi.
OTOBÜSE BİNERKEN PROTESTO
Öte yandan Valerien Ismael takım otobüsüne binerken, Beşiktaş taraftarları tarafından yuhalanarak istifaya davet edildi.
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