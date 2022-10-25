Hatay'da Sergen Yalçın sesleri!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta taraftarlar Valerien Ismael'e tepki gösterirken, Sergen Yalçın tezahüratları yaptı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 10:43
Hatay'da Sergen Yalçın sesleri!
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelede teknik direktör Valerien Ismael'e tepki geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar mağlubiyet sonrası tecrübeli teknik direktörü istifaya davet etti.

Tribünler ayrıca, Sergen Yalçın'a da destek tezahüratlarında bulundu.

Ismael önderliğindeki siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi.

OTOBÜSE BİNERKEN PROTESTO

Öte yandan Valerien Ismael takım otobüsüne binerken, Beşiktaş taraftarları tarafından yuhalanarak istifaya davet edildi.


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