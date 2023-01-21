Hull City'nin 6 maçlık serisi sona erdi

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 09:14

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 09:14

İngiltere Championship'in 28. hafta maçında Hull City, deplasmanda Sheffield United ile karşı karşıya geldi. Sheffield United, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Daniel Jebbison attı.



HULL CITY 10 KİŞİ KALDI

Hull City'de Benjamin Tetteh, 84. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.



Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ozan Tufan, 63'te oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Hull City, ligde 6 maç aradan sonra kaybetti ve 34 puanda kaldı. Sheffield United 57 puana yükseldi.



Hull City, ligin bir sonraki haftasında Quuens Park Rangers ile karşılaşacak. Sheffield United Rotherham United deplasmanına gidecek.

