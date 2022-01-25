Koronavirüse yakalanan eski Macar jimnastikçi Szilveszter Csollany hayatını kaybetti
Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski Macar jimnastikçi Szilveszter Csollany, koronavirüs nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybetti.
Macaristan Olimpiyat Komitesi ve Macaristan Jimnastik Federasyonu tarafından yapılan ortak açıklamada, bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Csollany'nin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Halka aletinde yarıştığı Avrupa şampiyonalarında 6 madalya elde eden ve 2002'de dünya şampiyonluğu yaşayan Csollany, 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda gümüş, 2000 Sydney Olimpiyat Oyunları'nda ise altın madalya kazanmıştı.
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