Koronavirüse yakalanan eski Macar jimnastikçi Szilveszter Csollany hayatını kaybetti

25 Ocak 2022 Salı, 20:30

Macaristan Olimpiyat Komitesi ve Macaristan Jimnastik Federasyonu tarafından yapılan ortak açıklamada, bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Csollany'nin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Halka aletinde yarıştığı Avrupa şampiyonalarında 6 madalya elde eden ve 2002'de dünya şampiyonluğu yaşayan Csollany, 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda gümüş, 2000 Sydney Olimpiyat Oyunları'nda ise altın madalya kazanmıştı.