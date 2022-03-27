Mick Schumacher taburcu edildi
Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinin sıralama turlarında kaza yapan ve hastaneye kaldırılan Mick Schumacher'in taburcu edildiği açıklandı.
2022 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde yapılan sıralama turlarının ikinci seansında kaza yapan Mick Schumacher'den iyi haber geldi.
Haas'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mick, hastaneden ayrıldı ve dinlenmek için oteline döndü." ifadeleri yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Suudi Arabistan'daki Cidde Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarının ikinci seansında Mick Schumacher, aracının spin atmasının ardından bariyerlere çarparak büyük bir kaza yaptı. Aldığı darbelerin ardından araçtan çıkmakta zorlanan Schumacher, yapılan müdahalelerin ardından araçtan çıkartılarak hastaneye götürüldü.
Hastanedeki kontrollerde Schumacher'in vücudunda herhangi bir kırık ya da yara tespit edilmediği ifade edilirken Alman pilotun bugünkü yarışta yer alamayacağı belirtildi. Schumacher'in yarışamaması nedeniyle bugün Haas'tan sadece Kevin Magnussen pistte yer alacak.
Sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si TSİ 20.00'de başlayacak.
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