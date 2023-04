Osman Korkmazel yazdı: ‘Zor kolay fark etmiyor’ dedik ama…

Yayınlanma: 23.04.2023 - 21:49

Güncelleme: 23.04.2023 - 21:49

Lider Galatasaray, kendi sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Osman Korkmazel, mücadeleyi değerlendirdi.

Korkmazel'in değerlendirmesi şu şekilde:

"Pirlo ile çok iyi işler yapıyor Karagümrük. Oynadıkları futbol izleyenlere tat verirken, her an gol atacak hissi veriyorlar. Son bir örnekle Fenerbahçe ile oynadıkları maçı verebilirim… Galatasaray’a zor kolay fark etmiyor ama yine de çok dikkat emek zorundalar Karagümrük’e. Öyle bir 55 dakika izledik ki, tarihe geçecek görüntülerle dolu idi. Karagümrük fırtına gibi başladı oyuna, bu 2-3 dk. sürdü. Ve 1 dakika geçmedi ki, bir hızlı çıkış da Galatasaray’dan; hızın ismi J.Boey ve onun ortasına Kerem Aktürkoğlu ayak içi plaseyi yapıştırıyor. Tribünler durur mu; gol gelince desteğini tavana vurdurdu. Amma Pirlo’nun ekibi her zaman olduğu gibi gol sahasına akıp duruyor. Dk. 18’de M.Diagne beraberliği getiriyor. Galatasaray’a neler oluyor böyle derken, bu kez Karagümrük’de Borini ortaya çıkıyor; bir değil 2 kez fileleri havalandırıyor. Yenilen bu 2 golü Muslera’nın hatalarına bağlıyorum, belki de futbol hayatında; ‘bu kadar kötü bir ilk yarı geçirmemiştir’ diyeceğim. Futbol bu her şey olabiliyor, şimdi ikinci yarıdaki futbola bakmak lazım…

Umarım Okan Buruk sağlam bir konuşma yapmıştır soyunma odasında. Icardı girer diyordum ama kenarda ısınma turları yapıyordu. Bir hışımla başladı Galatasaray. Yazı başında demiştim, çok dikkat etmeliler Karagümrük’e diye. Dakikalar 60’ı gösteriyor, Galatasaray’ın golcüsü Icardi giriyor, geç bile kaldı Okan hoca. Dk 64, Rashica düşürülüyor, hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösteriyor. Icardi ne yaptın! Topu kaleciye teslim etti. Bazen ustalarda kaçırabiliyor. Bu arada Pirlo’ya değinmeliyim, ‘katı savunma’ emri vermiş oyuncularına; onlarda hocalarının tüm isteklerini dk. lar 75’i gösteriyor yerine getiriyorlar. Ancak 5 dakika geçmedi ki; Oliveira’nın ceza sahasına ortası karambol oluşturdu, son dokunan J.Boey beraberliği getirdi. Son 9 dk. ya girildi, Galatasaray gol ataklarını sıklaştırıyor. Sıklaştırıyor da net bir gol fırsatı yakalayamıyor. ‘Zor kolay fark etmiyor’ dedik ama pabucun pahalı olduğunu gösterdi Karagümrük…"