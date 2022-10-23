Pep Guardiola'dan Erling Haaland'a: İngilizcem onu tarif edecek kadar iyi değil

23 Ekim 2022 Pazar, 16:58

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Erling Haaland ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Pep yaptığı açıklamada, "Ben bir Katalan'ım ve bu yüzden İngilizcem Erling Haaland'ı tarif edecek kadar iyi değil" dedi.

İspanyol çalıştırıcı, "Halaand'ın gole etkisi inanılmaz ve yetenek seviyesi de yadsınamaz. Erling çok hırslı, maçları kazanmamıza çok yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Başarılı golcü Erling Haaland, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta 20 gol ve 3 asist yaptı.