Rachid Ghezzal: Derbide galibiyet dışında bir şey düşünmüyoruz

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 17:24

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 17:24

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlılar, çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Ghezzal da bugünkü antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cezayirli futbolcu, "Bizim için gerçekten çok önemli bir maça çıkacağız. Derbiler bizim için de kulüp için de taraftarlar için de önemlidir. Yüzde yüzümüzü bu maça vereceğiz. Sakatlıktan döndüğümden bu yana iyiye gidiyorum. Form grafiğim iyi gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum. İnşallah yüzde yüzümü vereceğim. Taraftarımızın deplasmanda bizlerle olmaması kötü bir şey. Sanırım güvenlik sebebiyle. Biz elimizden geleni yapıp, deplasmanda 3 puanı alıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ İLE İLETİŞIMİMİZ ÇOK İYİ"

Sakatlık döneminde Teknik Direktör Şenol Güneş’in kendisiyle yakından ilgilendiğini dile getiren 30 yaşındaki oyuncu, "İletişimimiz çok iyi. Sürekli zaten bana sorular soruyor. Sakatlıktan sonra da hep takip etti. İlişkimiz gerçekten iyi. Konuştuğumuz şeyleri yapıyoruz, genellikle uyguluyoruz. Normal, olması gereken de budur. Ortak hedefimiz takıma fayda sağlamak. Zor bir sezon oluyor, uzun bir sakatlıktan döndüm. Sezonun bitmesine 9-10 maç kadar var. Gerçek seviyeme ulaşmayı hedefliyorum. Elimden geldiğince sezon bitene kadar takımıma yardımcı olmaya çalışacağım. Çok zorlu bir ameliyat değildi. Uzmanına yapılması gereken bir ameliyattı. Her sakatlıktan sonra olduğu gibi hafta hafta iyiye gittim. Şu an iyiyim ve mutluyum. Doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"LİGDE BİZ FENERBAHÇE’Yİ, FENERBAHÇE DE GALATASARAY’I KOVALAR DURUMDA"

Süper Lig’deki rekabete de değinen Ghezzal, "Ligde biz Fenerbahçe’yi, Fenerbahçe de Galatasaray’ı kovalar durumda. Elimizden geleni yapıp, sonrasında matematiksel olarak işler nereye gidiyor bakacağız. Hatay ve Gaziantep maçıyla ilgili bir şey, farklı bir karar olursa, ligi daha iyi bir şekilde bitirme durumu olursa, biz de herkes için bunu yapmayı hedefleriz" diye konuştu.

"TAKIMA FAYDALI OLMAYA HAZIRIM"

Sakatlık sonrası dönüşlerin kolay olmadığını belirten Rachid Ghezzal, "Kariyerimin ilk zamanlarında buna benzer bir ameliyat yaşamıştım. Bu ameliyatlardan sonra dönüşler uzun oluyor. Bu ameliyat bitti ve geçti, konu kapandı. Şu an iyiyim. Futbol oynarken en kötü şey budur. İşinizi yapamıyor olmak. Kötü bir histi tabii ki dışarıda olmak. Takıma fayda sağlayamıyorsunuz. Şu an mutluyum idmanları yaptığım için. Ben tekrar söylüyorum; takıma faydalı olmaya hazırım" değerlendirmesinde bulundu.

"DERBİDE GALİBİYET DIŞINDA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ"

Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşlerini de aktaran Ghezzal, "Fenerbahçe ve Galatasaray maçları çok çok önemlidir. Matematiksel olarak onları yakalama fırsatımız olmasa bile taraftarlara mutluluk ve öz güven vermek için bu tip maçlar önemlidir. Bu tip maçları futbolcular olarak oynamayı severiz. İyi oyunculara karşı oynayacağız. Galibiyet dışında bir şey düşünmüyoruz. Bu maçtan 3 puan çıkarırsak, sonrasında sezonun geri kalanı için büyük bir özgüven kazanmış oluruz. Sezonun geri kalanına da bakacağız sonrasında" açıklamasında bulundu.

Cezayirli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde alacakları 3 puanı taraftarlara armağan etmek istediklerini aktararak konuşmasını tamamladı.