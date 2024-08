Sağlık durumu nasıl? Kaan Ayhan'dan sakatlık açıklaması!

Yayınlanma: 26.08.2024 - 17:51

Güncelleme: 26.08.2024 - 17:51

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Young Boys ile oynayacakları rövanş maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Kaan Ayhan yaptığı açıklamada, "Son maçtan bu yana birkaç gün geçti. Dışarıdan o maçı takip etmek zordu. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istedim ama kırmızı kart cezası nedeniyle yanlarında olamadım. Takımıma daha çok yardım etmek istiyorum. Kendime koyduğum özel hedefle birlikte turu geçeriz umarım" dedi.

"MAÇIN ÖNEMİ BÜYÜK"

Her maça aynı şekilde hazırlandıklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Normal maça hazırlanıyor gibi hazırlanıyorum. Maçın önemi büyük. Lig maçlarında daha çok sağ bek oynarken bile her an pozisyon değişikliği olabiliyor. Her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Bu maçta 90 dakika belki daha farklı bir yerde oynayacağım ama tanımadığım bir pozisyon değil" ifadelerini kullandı.

Maçın uzamasını istemediklerini söyleyen Kaan, "Maçın uzamasına aktif bir şekilde hazırlanmadık. İnşallah en az 2 farklı skorla kazanırız. Asıl hedefimiz bu. İnşallah uzatmayız" diye konuştu.

"HAK ETTİĞİMİZ YERDE OLMAK İSTİYORUZ"

Kaan Ayhan, "Play-off ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'ni garantileyip hem futbolumuzla hem skorumuzla taraftarımızı mutlu edip Şampiyonlar Ligi atmosferini bu sene de yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar güzel oynarız ve hak ettiğimiz yerde, Şampiyonlar Ligi'nde yer alırız" açıklamasını yaptı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Sağlık durumumda hiçbir sıkıntı yok. Sezonun başından önce idmanda küçük bir kaza geçirdim ama onun haricinde sağlık durumum çok iyi. Çok hazırım. Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

"Beşiktaş ve Young Boys maçlarıyla ilgili negatif bir tablo var. Genel olarak memnuniyetsizlik hali var" sözleri üzerine Kaan Ayhan şu ifadeleri kullandı:

"Son senelerde özellikle kırdığımız rekorlarla birlikte bir beklenti oluştu. Mertens, Icardi gibi oyunculardan bahsettiğinizde onlar bile böyle rekorları yaşamamıştı. Belli beklentiler kurduk. Haklı şekilde taraftarımız özellikle bunu bekliyor. Beşiktaş maçı çok geride kaldı. Geçen sezonun şampiyonu ile kupayı kazanan takımı eşleşti. O geçen sezonun kupası. Bu sezon Hatayspor maçı ile başladı bizim için. Bu platformda beklentileri biz yükselttik, olabilecek şeyler. Benim için ve takımım için, sezonun en önemli maçına çıkacağız. Bunu inşallah tüm takım arkadaşlarım da anlamıştır, cevabını sahada vereceğiz."