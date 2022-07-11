Sevilla, Marcao'yu resmen açıkladı

İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, Galatasaray'ın Brazilyalı stoperi Marcao'nun transferini resmen duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:50
Sevilla, Marcao'yu resmen açıkladı
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İspanyol ekibi Sevilla, Marcao'nun Galatasaray'dan transfer edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanyol kulübü oyuncu için Galatasaray'a 12+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sevilla daha önce de Galatasaray'dan Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.


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