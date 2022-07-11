Sevilla, Marcao'yu resmen açıkladı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:50

İspanyol ekibi Sevilla, Marcao'nun Galatasaray'dan transfer edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanyol kulübü oyuncu için Galatasaray'a 12+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sevilla daha önce de Galatasaray'dan Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.