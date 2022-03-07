Sol FC Kulübü Başkanı'nın vefat haberini Didier Drogba paylaştı

Bir dönem Galatasaray formasını da giyen ünlü futbolcu Didier Drogba, FC Sol Kulübü Başkanı Souleymane Sanogo'nun ölüm haberini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 12:58
Sol FC Kulübü Başkanı'nın vefat haberini Didier Drogba paylaştı
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Eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba, sosyal medya hesabından, Souleymane Sanogo'nun ölümü hakkında bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Drogba, "Sol FC Kulübü Başkanı Souleymane Sanogo'nun ölümünün ardından Fildişili futbol ailesi yas tutuyor. Huzur içinde uyu başkan" ifadelerini kullandı.

Didier Drogba'nın sık sık Abidjan'ın kuzeyindeki Abobo kasabasında FC Sol'un maçlarını izlemeye gittiği kaydedildi.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlık Seçimi'ne hazırlanan Drogba'nın en büyük destekçisinin Sanogo olduğu öğrenildi.


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