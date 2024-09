Tedavi görüyordu: Dikembe Mutombo'dan kötü haber

Yayınlanma: 30.09.2024 - 18:39

Güncelleme: 30.09.2024 - 18:50

Kongo asıllı ABD'li eski basketbolcu Dikembe Mutombo'dan kötü haber geldi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Dikembe Mutombo'nun, beyin kanseri nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

NBA'de son olarak Houston Rockets forması giyen Mutombo, ABD liginde faal basketbol oynayan en yaşlı oyuncu olma unvanını da elinde bulunduruyordu.

DİKEMBE MUTOMBO KİMDİR?

Dikembe Mutombo, NBA tarihinin en dominant savunmacılarından biri olarak tanınıyordu ve 18 yıllık kariyeri boyunca bu unvanını korumuştur. İşte Mutombo’nun NBA kariyerine dair bazı önemli noktalar:

NBA'de Oynadığı Yıllar: 1991-2009

Pozisyon: Pivot

Boy: 2.18 m

Takımlar:

Denver Nuggets (1991–1996)

Atlanta Hawks (1996–2001)

Philadelphia 76ers (2001–2002)

New Jersey Nets (2002–2003)

New York Knicks (2003–2004)

Houston Rockets (2004–2009)

BAŞARILARI VE ÖDÜLLERİ

Dikembe Mutombo, 4 kez Yılın Savunmacısı Ödülü'nü kazanarak (1995, 1997, 1998, 2001) NBA tarihinin en iyi savunma oyuncularından biri olarak kabul edildi.

8 kez NBA All-Star seçildi.

2 kez NBA blok kralı oldu (1994, 1995).

3 kez NBA ribaund kralı oldu (2000, 2001).

5 kez All-NBA Takımı’na seçildi.

6 kez All-Defensive Takımı’na seçildi.

BLOK UZMANI

Mutombo, NBA kariyeri boyunca 3.289 blok yaparak tüm zamanların en çok blok yapan oyuncuları arasında yer aldı. Kariyerinde yaptığı bu bloklar, onu NBA tarihinde blok sıralamasında ikinci sıraya yerleştirdi.

"NO, NO, NO!" HAREKETİ

Bloklarıyla ünlü olan Mutombo, her blok yaptığında rakibe parmağını sallayarak "No, no, no!" hareketi yapmasıyla tanındı. Bu hareket, onun NBA'deki simgelerinden biri haline geldi.

SOSYAL SORUMLULUK

Mutombo, sadece saha içinde değil, saha dışında da dikkat çeken bir figürdür. Kendi adını taşıyan bir vakıf kurarak, Afrika'da sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere katkıda bulundu. Özellikle, memleketi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir hastane inşa ettirdi.

KARİYERİNİN SONLARI

Mutombo, Houston Rockets’ta oynarken 2009 yılında play-off'lar sırasında yaşadığı sakatlık sonrası emekli oldu. Emekliliğinden sonra NBA topluluğunda saygıyla anılmaya devam etti ve 2015 yılında Basketbol Şöhretler Müzesi’ne (Hall of Fame) kabul edildi.