UEFA, Kopenhag'a izin vermişti: Başakşehir'den küfürlü pankarta cevap!

Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'in perşembe gecesi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın öncesinde bir skandal yaşandı.

Kopenhag taraftarlarının hazırladığı küfür içeren pankarta UEFA izin verdi. "You're f*cked now" yazılı pankarta Başakşehir yöneticilerinin yaptığı itiraz UEFA temsilcisi tarafından kabul edilmedi.

Gazzede'ki dramı gözler önüne sermeye çalışan Celtic ve PSG taraftarlarının pankartlarına izin vermeyen UEFA küfürlü pankarta izin vermekte sakınca görmedi.

Bunun üzerine Başakşehir Kulübü bugün X hesabından Kopenhag Kulübünü etiketleyerek Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminden küfürlü bir sahneyi paylaştı ve bir anlamda Kopenhag'a dolaylı olarak küfrü iade etmiş oldu.

Başakşehir, yayınladığı videoya "Amerikalıların bir sözü vardır, tanıdık geliyor mu?" notunu düştü.

Hey @FCKobenhavn,



The Amerikans have a saying, sounds familiar? pic.twitter.com/032qsxivp1