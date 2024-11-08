UEFA, Kopenhag'a izin vermişti: Başakşehir'den küfürlü pankarta cevap!
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Kopenhag tribünlerinde UEFA'nın izin verdiği küfürlü pankart dikkat çekti. Başakşehir maç sonu küfrü GORA repliğiyle iade etti.
Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'in perşembe gecesi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın öncesinde bir skandal yaşandı.
Kopenhag taraftarlarının hazırladığı küfür içeren pankarta UEFA izin verdi. "You're f*cked now" yazılı pankarta Başakşehir yöneticilerinin yaptığı itiraz UEFA temsilcisi tarafından kabul edilmedi.
Gazzede'ki dramı gözler önüne sermeye çalışan Celtic ve PSG taraftarlarının pankartlarına izin vermeyen UEFA küfürlü pankarta izin vermekte sakınca görmedi.
BAŞAKŞEHİR'DEN CEVAP
Bunun üzerine Başakşehir Kulübü bugün X hesabından Kopenhag Kulübünü etiketleyerek Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminden küfürlü bir sahneyi paylaştı ve bir anlamda Kopenhag'a dolaylı olarak küfrü iade etmiş oldu.
Başakşehir, yayınladığı videoya "Amerikalıların bir sözü vardır, tanıdık geliyor mu?" notunu düştü.
Hey @FCKobenhavn,— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) November 8, 2024
The Amerikans have a saying, sounds familiar? pic.twitter.com/032qsxivp1
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