UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçları başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşmaları, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Maçların tamamı Türkiye saati ile 23.00'te yayımlanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu ikinci maçlarında, bugün ve yarın toplam 4 karşılaşma yapılacak.
15-16 Mart tarihlerinde kalan son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada çeyrek finale kalan tüm takımlar belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:
8 Mart Salı:
Liverpool (İngiltere) - Inter (İtalya): (2-0)
Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): (1-1)
9 Mart Çarşamba:
Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): (0-1)
Manchester City (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): (5-0)
15 Mart Salı:
Manchester United (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): (1-1)
Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz): (2-2)
16 Mart Çarşamba:
Juventus (İtalya) - Villarreal (İspanya): (1-1)
Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): (0-2)
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