Ünlü piyanist Fazıl Say: Bu Vitor'u hemen...
Ünlü piyanist Fazıl Say Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı arşıya geldi. Nefes kesen maçta Fenerbahçe, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.
Zirve yarışında bu beraberlikle yaran Fenerbahçe'de taraftarından tepkiler çığ gibi büyüdü.
Türkiye'nin ve dünyanın önemli piyanistlerinden olan Fazıl Say'dan derbi sonrası flaş bir paylaşım geldi. Ünlü piyanist Fenerbahçe'nin tartışılan hocası Vitor Pereira için 'Bu Vitor’u hemen … hemen…' ifadelerini kullandı.
Sarı lacivertli taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
Bu Vitor’u hemen … hemen… @Fenerbahce— Fazıl Say (@fazilsaymusic) December 19, 2021
Video Haberler
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Babacan'dan çok sert 'haddini bil' yanıtı
- Sarıkaya'dan ve tokat attığı gazeteciden açıklama
- 'Akaryakıta dev zam yolda' iddiası
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Habertürk yayınında skandal anlar
- MEB'den 4 milyon 642 bin kişiye destek
- Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- İzzet Altınmeşe'nin acı günü
- 'Söyleseydim içerdeydim' deyip anlattı
- Caner Erkin gol attı, Volkan Demirel'e sarıldı