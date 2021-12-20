Ünlü piyanist Fazıl Say: Bu Vitor'u hemen...

Ünlü piyanist Fazıl Say Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2021 Pazartesi, 10:12
Ünlü piyanist Fazıl Say: Bu Vitor'u hemen...
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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı arşıya geldi. Nefes kesen maçta Fenerbahçe, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Zirve yarışında bu beraberlikle yaran Fenerbahçe'de taraftarından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Türkiye'nin ve dünyanın önemli piyanistlerinden olan Fazıl Say'dan derbi sonrası flaş bir paylaşım geldi. Ünlü piyanist Fenerbahçe'nin tartışılan hocası Vitor Pereira için 'Bu Vitor’u hemen … hemen…' ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.


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