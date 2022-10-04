VAR hakemlerinin maaşı ortaya çıktı: İşte maç başına kazandıkları ücret
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig ve 1. Lig'de saha ve masa hakemlerini ayırdı. 10 bin TL maaş ve maç başı prim alan 11 VAR hakemi içinde en çok kazanan isim belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2022-2023 sezonunda saha hakemleriyle Video Yardımcı Hakem olarak bilinen VAR'ları ayırdı. MHK, masa başında 11 hakem belirledi. Bu isimler hem Süper Lig hem de Spor Toto 1. Lig'de VAR'ın yanı sıra AVAR'da da görev alıyor.
VAR HAKEMLERİNİN ALDIĞI MAAŞ BELLİ OLDU
Ajansspor'un haberine göre; TFF, VAR hakemlerine sezon başında yüzde yüz zam yaptı. VAR hakemleri sabit bir maaşın yanı sar görev aldıkları her maçta da para alıyor. Bu para Süper Lig ve 1. Lig'de değiştiğ gibi VAR veya AVAR olmasına göre de değişiklik gösteriyor. VAR'da görevli hakemin sabit maaşı 10 bin lira
Süper Lig VAR olduğu zaman 10 bin lira, AVAR olduğundaysa 5 bin lira kazanıyor. 1. Lig'de VAR ücreti 6 bin 800, AVAR ücretiyse 3 bin 600 lira.
VAR HAKEMLERİNİN MAAŞLARI
VAR aylık sabit maaş: 10 bin lira
Süper Lig VAR ücreti: 10 bin lira
Süper Lig AVAR ücreti: 5 bin lira
1. Lig VAR ücreti: 6 bin 800 liraa
1. Lig AVAR ücreti: 3 bin 400 lira
EN ÇOK KAZANAN ALPER ULUSOY
30 Temmuz 2022'de Süper Kupa finaliyle başlayan 2022-23 sezonunda masa başında görev alan 11 hakem içinde en çok parayı Alper Ulusoy kazandı. Yeşil sahaların eski hakemi, 13'i VAR, 7'si de AVAR'da olmak üzere toplam 20 maçta 171 bin 200 lira kazandı.
İki aylık sabit maaşla birlikte toplam kazancı 189 bin lira oldu. Ulusoy'u 167 bin lirayla Serkan Tokat ve 160 bin liralık gelirle de Hakan Ceylan takip etti. 139 bin 200 liralık gelirle en az kazanan VAR ise Emre Malok oldu.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- AKP'den dikkat çeken hamle
- Saray’a giderken değişti
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Türkiye'de tepki çekecek buluşma