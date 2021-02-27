Beşiktaşsız olmaz!

27 Şubat 2021 Cumartesi

Lige başlarken en umutsuz takım ve sorunları zor çözülür gibi görülen kulüp Beşiktaş’tı. Bu unutulan bir gerçeği bir kez daha futbolumuza kanıtlıyor! Türkiye’de lig şampiyonluğu yarışında Beşiktaş vardır ve eksik de olsa daima sahadan başarıya hazırdır. Çünkü bir sistemin ürünü olan, geleceğini garanti altına alan gençlerini şimdi ve her zaman futbol bilgisi ile sıkıntıları başarıya döndürme aşısıyla bağışıklık kazanmıştır. Pandemi döneminde belki de en çok taraftarına ihtiyaç duyacak oydu. İki sezon öncesinde de sahası yapılırken yine devamlı deplasmanda oynayan bir başarı yakalamıştı! Doğru futbolu oynamak, baskı ve alan daraltan pozisyona girerken sürpriz golcüleri ile gürültüsüz kadro yapılanması bir mirastır Kara Kartal’a!

Dün gece bir kez daha gördük ki, sürekli gol arayan, alan daraltan, kulübede oyunu tamamlayan futbolcuları ile Sergen’in oynatmak istediği doğru futbol yapısı, maçı kolay kazandı. Saha içini çözen Beşiktaş saha dışı sorunları da sıkıntı çekse de aşar! Neredeyse çabuk tempolu oynamak isteyen futbolcuların basit ama etkili paslaşması, taktik ve fizik anlamda ligin en doğru kadrosudur. Eğer Aboubakar ve Larin gibi futbolcularınız varsa, orta alan yaratıcılığını yorulana kadar attığı goller ile çözer. Hızlı ve tempolu oyun karşısında rakibiniz, 22. dakikada Larin’in kapalı açıdan attığı şık golü 38 ve 39. dakikalarda Aboubakar ve Ljajic ile süslüyor ve ikinci yarıda da rahat bir tempoda oynuyorsa, başarı kesindir. İlk kez hakemlerin eleştirilmemesine de neden olan oyun, ekran başından olsa da Beşiktaşlı taraftarlara ve futbol izlemek isteyenlere huzur veriyorsa önemlidir. Bu başarıda oyunu açık futbolu tercih eden Denizlispor’u da kutlarım.

Beşiktaş’ın bir başka başarı da yedeklerin kalitesidir. Ulusal joker Necip ve oyuna sonradan giren Gökhan ile Oğuzhan ve ötekiler başarılı, dengeli bir kadro yapısı ile dikkat çekiyor. Oyun daha gollü de olabilirdi belki ama ligin sıkıştırılmış stresi, yorgunluk, puan hesabı yapma gerçeğini de unutmamayı gerektiriyor. Tüm oyun süresince Josef, Atiba ve Larin’in etkili varlığına katılan Rosier de başarılı olmuşlardır.

Görüşüm odur ki, büyük aksilik olmazsa Kara Kartal ekonomik sorunlara yardımcı olan, geleneksel bir başarı içinde olacaktır.

Maç öncesi takımını özleyen taraftarın da stat çevresindeki desteği takıma özel bir motivasyon olmuştur. Geçmişte Denizlispor beraberliği sonucu, ‘şerefli ikinciliklerin’ hırsını ve Süleyman Seba’nın ruhunu da sahada gördüm!



