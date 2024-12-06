Adnan Dinçer
Temizlenme şart
Beşiktaş’ta eleştirilerin odağındaki Kaan Şakul’un, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in açıklamaları, futbolumuzun nereye geldiğinin işaretidir!
Artık her şeyin ince eleyip sık gözden geçirilmesi şarttır. Büyük paralarla oynanan küçük oyunların çözümü ve bu aşamada yanlış yapanların temizlenmesi şarttır! Yoksa futbolu da kaybeder ülkemiz.
Dünya savaşı çıkarmak için her şeyi göze alan bu bilinçsiz jenerasyonu daha kötü kullanmak isteyenlerin ortamı geren sözleri daha da acı çıkarlara hizmet eder. Futbol artık sadece bir oyun olmalıdır. Zordur ama kalite bunu istemelidir. Bu yapı önemlidir. Ve yarışmalar futbol maçı için olmalıdır.
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