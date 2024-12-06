Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Temizlenme şart

06 Aralık 2024 Cuma

Beşiktaş’ta eleştirilerin odağındaki Kaan Şakul’un, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in açıklamaları, futbolumuzun nereye geldiğinin işaretidir!

Artık her şeyin ince eleyip sık gözden geçirilmesi şarttır. Büyük paralarla oynanan küçük oyunların çözümü ve bu aşamada yanlış yapanların temizlenmesi şarttır! Yoksa futbolu da kaybeder ülkemiz.

Dünya savaşı çıkarmak için her şeyi göze alan bu bilinçsiz jenerasyonu daha kötü kullanmak isteyenlerin ortamı geren sözleri daha da acı çıkarlara hizmet eder. Futbol artık sadece bir oyun olmalıdır. Zordur ama kalite bunu istemelidir. Bu yapı önemlidir. Ve yarışmalar futbol maçı için olmalıdır.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Temizlenme şart 6 Aralık 2024
Turnusol kâğıdı! 28 Kasım 2024
Gençlere güven 27 Kasım 2024

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Türkiye’yi Germenin Nedeni
Olaylar Ve Görüşler
Şiddetten arınmış bir gelecek - Julie Eadeh
Olaylar Ve Görüşler
Işık saçan aydın: Cavit Orhan Tütengil - Prof. Dr. Okan Toygar
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (44) Hem ABD hem Rusya!
Şükran Soner
Şükran Soner Şans kapıyı kaç kez çalabilir ki?
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Buzdolabı sendromu
Murat Ağırel
Murat Ağırel Bu çarktan hep birlikte çıkacağız
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi Masum olmanız yetmez
Miyase İlknur
Miyase İlknur Yunanistan adalara plaka numarası tartışıyor
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller ABD’nin HTŞ-YPG planı
Öner Yağcı
Öner Yağcı Zaman, savaş ve insan
Eren Aysan
Eren Aysan Kötülüğün toplumsallığı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler