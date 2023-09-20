Adnan Dinçer
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Bu olmadı!

20 Eylül 2023 Çarşamba

Şenol Güneş’in, tesisinde şampiyonlukları, daha çok başarılı kurtarışları ve kaptan unvanıyla yaşadığı Bordo-Mavili eski takımına karşı yeniden doğuşu olması gereken Beşiktaş’la aldığı yenilgiyi yazmak zordur! Basit olarak özetlersek, Beşiktaş sahada yoktu deriz. Son derece hatalarıyla top oynamaya çıkan kadrosu bir anda taraftarın umutlarını adeta gömdü sonuçla. Kötü bir oyunla, stratejisi olmayan taktiğiyle takım mahkûmdu adeta kötü sonuca. Kimse eksik transfer ve ekonomik yetersizlikle bu yenilgiyi örtmeye kalkmasın. Kara Kartal yoktu sahada! Futbolda tek gerçek istemektir! Bazen çok istemek içine tuzak katılan taktikler gerekir. Bu nedenle bu yenilgi teknik direktöre yazılır. Şahsen çok üzüldüm. Şampiyonluk kovalayan ve Avrupa’da bizi temsil eden yapı bu olmamalıydı. Hiçbir kötü yanı olmayan ve rakibi oynatmama hırsı olan Karadeniz ekibi yeni futbolcularını sahada kabul ettirdi. 

Beşiktaş’ın savunmadaki büyük hatalar, yetersiz kadro tespiti ve takımın iyi yönlendirilmediği gerçektir. Beşiktaş acıları aşacaktır ama kendimize değil takım için olma gerçeğiyle! Kadronun genel yapısını bazı futbolcuların oyun içindeki kazanma hırsından çözebiliriz. Belki herkes bunu anlamaz ama çözümü zor değildir. Beşiktaş daha iyi olacakken rakibi Trabzonspor ligde “Ben de varım” demiştir. Hepsi bu!

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