28 Temmuz 2021 Çarşamba

12 Eylül’den sonra futbol dünyasının sıkıntılılarını aşmak adına geçiş ve zor günlerindeydik. Bana tam yetkili olarak futbol altyapısı teslim edilirken tanıştım kendisiyle. Almanya’nın başkenti Bonn’da ticaret yapıyordu. Geçmişte Sarıyer ve Şekerpor’da solbek oynamıştı. Çok heyecanlı futbol havarisiydi adeta! Beni buldu ve kendisini Federasyon Başkanı ile görüştürme imkânı yaratmamı istedi. Amacı Türk antrenörünü, Avrupa Antrenörler Derneği’ne üye yapmak ve geliştirme yolunu açmaktı. Sakin, temiz yürekli ve ısrarcı idi. İlk kez kendi gözlerimle görerek tespit edeceğim gençler için Almanya ve Hollanda kulüplerini ziyarete gidecektim. Ayrıca 14-16 yaş grubunu da kurup Gölcük Yaylası’nda kampa alıp, uzun eğitimden sonra UEFA’ya müracaat ederek, ikinci genç takım katılımını da kabul ettirdiğim zor günlerdi! Federasyon başkanımız ve yönetim beni desteklese de sıkıntılı günlerde Fevzi Aydın gayet saygılı ve iyi niyetiyle mücadelesini yanımızda sürdürmüştü. Hatta daha sonraki yıllarda da Köln Spor Akademisi’nde seçkin bir grup olarak teknik adamları katkıları ile hızlandırılmış kurs ve eğitime davet eden organizasyonu sağlamıştı.

FUTBOLA KATKISI VARDI

Ricası ile gönderdiği Yılmaz Vural’ı rahmetli Özkan Sümer’le sahiplendik! Açıkçası Fevzi Aydın, Türk antrenörlüğü ve futbola, dışarıdan gördüğü kadar yardımcı olmuştur. Geçmişte sağlık bakanlığı yapan Mehmet Aydın’ın da kardeşi olan Fevzi Aydın 1989-1990 yılında Futbol Antrenörleri Derneği’nin de başkanlığını yapmıştır.

Futbol dünyasında son derece iyi niyetli olan bu değerimizden umduğumuz şekilde yararlanamadık. Bu da mantalite sonucu aşamadığımız tutkularımızdandır!

Bazen çok bahsedilecek, emek veren kişileri dahi tam anlamıyla hizmetleri ve ilişkileri ile yansıtamadığımız futbol dünyamızda hatalar ve günahların iyi etüt edilmesi sürecindeyiz. Futbol, dünya oyunudur ve çok yatkın olduğumuz, sevdiğimiz halde yine de arzu edilen yere gelemiyorsak birçok nedenlerden birisi de, gerçekleri çağdaş gelişme ile çözmek isteyen yapılara karşı yenilikçi organizasyon eksikliğimizdir. Rahmetli, bu anlamda çok emek verdi. Ama iyi anlaşıldığını sanmıyorum. Nur içinde yatsın.