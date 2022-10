Futbol aklı

22 Ekim 2022 Cumartesi

Futbol bizim için öğün oldu. Sabah, öğle ve akşam her zaman her yerde onunla yatıp kalkıyoruz neredeyse. Bizim eksik sistemin en çok gelişmesini isteyenlerden oldum. Her yerde doğrunun mücadelesini verdim. Güzel ve çağdaş futbol oynayan gençlere teknik direktörlük yaptım. Eserlerimin sadece bir tanesine sahip olmak isteyen çok oldu. Kulüp ismine bakmadım. Oyuncunun kimliğine değil yeteneğine önem verdim. Sürekli bunun zor olmadığını, gelişmesi için fiyakalı değil gerçekçi yanıyla ilgilendim. Kadın, erkek farketmedi benim için. Futbolcu ve teknik yönetici olarak çalışma, öğrenme, beceri gelişimine sabır gösterdim. Birçok meslektaşım maddi yanı için seçim yaparken ben pazarlık için dahi mücadele vermedim. Amaç ülkemin çok sevdiği futbolu kendine has özellikleriyle bu alanda özlem ve ilgi duyduğu yere gelmesiydi. Bu anlamda rakibin neler yaptığını, yapacağını çözmek şarttı.

EMEKLERİMİZ UNUTULDU

Üç büyüklerin yenilmez olduğu süreçlerde, onlara görev yapacak imkân dışında sahada kendi önemsiz sayılan kadrolarım ve gençlerimle dersler verdim. Yani merak edilen soru şu oldu: Özelliğim. İnsan ve öğrenci eğitim ile yönetimi dışında futbolun bir taktik, güçle oynanan doğrusu çok olan oyun değil toplumun beğenisi, ilgisi olduğunu ispata çalıştım. Bana nerede değer verildiyse en güçlü anda müdahale edildi. Oysa olay çok basit iki ana gerçekte düğümleniyor. Doğru zamanda, doğru insanlarla, doğru işler yapmak ve çalışmak. Piyasayı kaptırdık artık. Para büyüdü aracıların eline geçti futbol. İşin içine başka şeyler de girince bizim ülke gerçeğimize verdiğimiz üstün emekler unutuldu.

GENÇLERLE, SİZLERLE BAŞARDIM

Bugün hâlâ umudum var, doğruyu görüp, kendi gerçeğimizle mücadele verip, Faroe Adaları’na yenilmeyeceğimize! Bir büyük futbol adamı olan yetkili, beni onurlandırıp “Ne yapıyorsun şimdi? Sen normal adam değilsin, çok başarılısın” dediğinde boğazımda düğümlenen acıyı ben bilirim. Sizi tanımıyorum, sizler beni yok kabul ederken futbol geçmişinize bakacak ve karşılıksız verdiğim başarılı emeğe önem vereceksiniz. Ben tek başıma bunları yapmadım, gençlerimle ve sizlerle başardım.Yoktan varlar ve zaferler çıkardım sayenizde. Nasihatim şu olsa gerek, maçı kazanmak için hazırlanırken rakibin ilk ve son andaki durumuna da önem verin. Ne yapıyor, güçlü yanı nereden geliyor, o anları nasıl atlatırım? Karşı duruşla diye de düşünün derim. Zaten herkes her şeyi biliyor. Siz ayrıcalıklı olmak zorundasınız.