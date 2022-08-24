Ismael-Cenk gerçeği

24 Ağustos 2022 Çarşamba

Altına imza koyacağımız çok gerçekler var. En son yaşanan galibiyetin mutluluğu içindeki hüzün ve gerçek atlanmasın. Kimsenin Beşiktaş’a yaptığı fedakârlık unutulmasın! Geçmişte Baba Recep, Rasim Kara, Ziya Doğan ve bizlere yapılan haksızlıklar hep örtüldü. Cenk Tosun bizim yüz akımızdır. Gaziantepspor’dan Beşiktaş’a, Beşiktaş’tan da Everton’a giderken güncel bir başarı ve para gelmişti futbol dünyamıza! Geçirdiği büyük sakatlık sonucu iki sezon uzak kalsa da bugün formasına kavuşma kavgası vermektedir. Ama onu hiç tanımayan Valerien Ismael tarafından son 20 saniyede oyuna alınması bir yanlıştır! Unutmayın aynı kişi, bir önceki hafta da Alanyaspor maçında N’Koudou’ya tavrı nedeniyle 3-0 öndeki takımını ateşleyen en iyi futbolcusunu oyundan alarak 2 puanın uçmasına neden olmuştur! Peki bu haftaki tutum nedir?

Kulüp ekonomik sıkıntı çekebilir, kendi dürüst ve yakışan örnek şeklini neden değiştirmiştir? Ve kulübe kazandıran Cenk Tosun’u formayı hak edince almaya hazır milli futbolcuyu neden kötü bir şekilde isyana teşvik etmektedir? Burası Patangonya değil! Ismael’in dışarıdan sert görünen mizacı otorite getirmez. Neden suskun kalarak bu ayıbı yapar? Ona Beşiktaş’ın forma renginden gerçek çıkarmasını tavsiye ederim. Cenk ile hiçbir görüşmem olmadan sadece dışarıdan görülen manzarayı yorumladım! Sakın alınan galibiyet sizi aldatmasın. Bırakın ince hesapları ve işinize bakın. İşiniz açık olmak ve şampiyon olmaktır! Hak verilmez alınır!