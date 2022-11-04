İşte derbi

04 Kasım 2022 Cuma

Zor bir futbol süreci yaşıyoruz. Okan Buruk ile Şenol Güneş arasındaki kısa sürede oluşan bir rekabet gibi düşünülse de aslında iki takımın da ligdeki durumunu etkileyen ön yargı var. Taraftar ve medya ilgisi çok fazla. Kadrolara bakınca Galatasaray’ın daha teknik ve taktiksel bir yapıyla oynaması mümkün. Dinamizm ve süreklilik açısından dikkat çeken bir Beşiktaş olacak sahada. Şenol Güneş’le yeniden umutlanan Beşiktaş kolay teslim olmazken, Galatasaray’ın bu anlamda henüz havaya girdiğini söylemek olası değil. Kaleci sorunu yaşayan Beşiktaş karşısında takımının her şeyi olan Muslera maçın kaderini etkiler. Cezası 1 maça düşen Abdülkerim’in formasına kavuşması G.Saray için önemli koz.

Maçın kaderini etkileyecek ustalar daha çok Sarı-Kırmızılılarda olsa da Beşiktaş, sakat Ghezzal’ı aratmayacak futbolcu hırsı ve çokluğuyla dengeyi bozabilir. Mert Günok henüz form yakalamadı. Rosier ataklarda yerini çok boş bırakıyor, dripling ve topla oynama yanlışı var. Talha iyi transfer olsa da hata yapabileceği bir derbi sınavında. Soldaki Masuaku net olarak hatasız oynama şansı bulamadı. Salih pas dağıtıcı, oyun kurucu olarak iyi ancak mücadele yönünden mevkisinde düşündürüyor. Josef cezadan sonra düşüş yaşıyor. N’Koudou dağınık ama tehlikeli, ne yapacağı belli değil. Takımın her şeyi Weghorst. Hırsı ve oynama özlemiyle Cenk, Şenol Güneş’le daha etkili. Dele Alli henüz istenen çıkışı yapamadı ama yine de oyunda fark yaratacak kalitede.

G.Saray kadro anlamında çok klas ve üst düzeyde görüntü veriyor. Ancak hazır olmayan futbolcuları ve yeni yapılanma nedeniyle zamana ihtiyaçları var. Şansları kendi sahalarında oynayacak olmaları. Orta alanda Mata eğer gücünün bir bölümünü maça yansıtırsa sonuca etki yapar. Boey, atakta Rosier’in bir alt versiyonu ama dengeli. Torreira takımın gizli kahramanı. Nelsson çok başarılı ve sağlam. Oliveira G.Saray’ın beyni, paslarıyla oyunu etkiler. Geçen yılın başarılı futbolcusu Kerem bu maçta patlama yapabilir. Seferovic, Okan Buruk’u mahcup ediyor. Gomis gizli silah. Icardi-Mertens uyumu Sarı-Kırmızılıların hücum gücünü artırıyor. Aslında bu sezona iyi hazırlanamayan iki takımın derbisini izleyeceğiz. Taraftarın, bu maçta etken olacağı kesin. Yönetimlerin ve teknik direktörlerin, bu 90 dakikanın sonucunda alacakları galibiyete çok ihtiyaçları var.