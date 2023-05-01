Maç 90 dakikadır!

01 Mayıs 2023 Pazartesi

Derbiye iyi başlayan ve görüntü olarak golcü Icardi ile öne geçen Galatasaray’dı. Ancak ilerleyen süreçte orta alanda akıllı Salih ve çok koşan Gedson Fernandes ile dengeyi bozan Beşiktaş’ı gördük. Az ama bilinçli atak yapan ve özellikle Mertens ile Oliveira’nın etkisiz oynamasında etkin taraf Beşiktaş’tı. Öyle ki ikinci yarıda öne geçtikten sonra da Cenk Tosun ve Aboubakar’ı pozisyona sokan ataklar karşısında dağılan Sarı-Kırmızılıların etkisiz orta alanını gördük.

Galiba Galatasaray lider havasında puan farkına güvenerek derbiyi alacağına çok inanmış. Oysa ki bu karşılaşma onların en önemli köşe başıydı! Bir orkestra şefi gibi orta alanı yöneten Salih bana göre takımının ve derbinin en etkili futbolcusuydu. Eğer Cenk ve Aboubakar ikinci yarıda biraz daha etkili olsalardı fark büyüyebilirdi! Bunda oyunu rahat oynayan Galatasaray’ın özgüven fazlalığı vardı. Golcü usta Icardi’den daha etkili yararlanamamaları onlara pahalıya patladı.

Beşiktaş, Mert ile kalede çok güvenli defans kurgusuna kavuştu. Saiss ve Rosier’in yanı sıra üstüne gelen rakibine karşı çok pozisyona giren Aboubakar’la Siyah-Beyazlılar, Cim-Bomu çok farklı bir yere itti.

Gedson Fernandes ile Hadziahmetovic de gizli ve disiplinli oyunlarıyla Salih’in başarısına ortak oldular. Beşiktaş ikinci yarı ve golü yedikten sonra daha bilinçliydi. Şimdi bana göre ezeli rekabet yeniden başlıyor diyerek futbola dönmeliyiz!