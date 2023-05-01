Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Maç 90 dakikadır!

01 Mayıs 2023 Pazartesi

Derbiye iyi başlayan ve görüntü olarak golcü Icardi ile öne geçen Galatasaray’dı. Ancak ilerleyen süreçte orta alanda akıllı Salih ve çok koşan Gedson Fernandes ile dengeyi bozan Beşiktaş’ı gördük. Az ama bilinçli atak yapan ve özellikle Mertens ile Oliveira’nın etkisiz oynamasında etkin taraf Beşiktaş’tı. Öyle ki ikinci yarıda öne geçtikten sonra da Cenk Tosun ve Aboubakar’ı pozisyona sokan ataklar karşısında dağılan Sarı-Kırmızılıların etkisiz orta alanını gördük. 

Galiba Galatasaray lider havasında puan farkına güvenerek derbiyi alacağına çok inanmış. Oysa ki bu karşılaşma onların en önemli köşe başıydı! Bir orkestra şefi gibi orta alanı yöneten Salih bana göre takımının ve derbinin en etkili futbolcusuydu. Eğer Cenk ve Aboubakar ikinci yarıda biraz daha etkili olsalardı fark büyüyebilirdi! Bunda oyunu rahat oynayan Galatasaray’ın özgüven fazlalığı vardı. Golcü usta Icardi’den daha etkili yararlanamamaları onlara pahalıya patladı.

Beşiktaş, Mert ile kalede çok güvenli defans kurgusuna kavuştu. Saiss ve Rosier’in yanı sıra üstüne gelen rakibine karşı çok pozisyona giren Aboubakar’la Siyah-Beyazlılar, Cim-Bomu çok  farklı bir yere itti.

Gedson Fernandes ile Hadziahmetovic de gizli ve disiplinli oyunlarıyla Salih’in başarısına ortak oldular. Beşiktaş ikinci yarı ve golü yedikten sonra  daha bilinçliydi. Şimdi bana göre ezeli rekabet yeniden başlıyor diyerek futbola dönmeliyiz!

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Maç 90 dakikadır! 1 Mayıs 2023
Spor ve siyaset 25 Nisan 2023
Bayram tadında 23 Nisan 2023

Günün Köşe Yazıları

Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Binali Bey’in bulanık işleri
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı ‘Casuslar’ Ankara’da ODTÜ ve Hacettepe’de faaliyette(!)
Tuncay Mollaveisoğlu
Tuncay Mollaveisoğlu En çirkin yalan...
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu ‘Her şey, her yerde aynı zamanda’
Olaylar Ve Görüşler
1 Mayıs ve emek bildirgesi - Engin Ünsal
Necati Özkan
Necati Özkan Son adımlar
Erdal Atabek
Erdal Atabek Bugün 1 Mayıs...
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Bay Kemal
Ahmet Yavuz
Ahmet Yavuz Fanteziye yer yok
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen AKP’nin seçim kampanyası
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Batı Asya’nın en büyük projesi
Elçin Poyrazlar
Elçin Poyrazlar Bir hayalim var
Ayşe Emel Mesci
Ayşe Emel Mesci Uzun, ince bir yol
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Maç 90 dakikadır!
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Emekle kazandı
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Yarışta varım!
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Zirvede fark eridi
Lemi Çelik
Lemi Çelik Beşiktaş lige ayar veriyor

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler